미국이 한국에 대북 억제의 더 큰 책임을 요구하면서, 주한미군을 중국 등 역내 위협에 더 유연하게 활용하는 문제가 동맹의 쟁점으로 떠올랐습니다. 한국에 주둔한다는 이유로 미군을 한반도에만 묶어둘 수는 없으며, 이런 유연성이 미군 주둔 유지와도 연결될 수 있다는 분석이 나옵니다.

조지프 힐버트 미8군사령관은 지난달 21일 공개된 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 인터뷰에서 한반도 내 위협에만 “근시안적으로 집중하는 것은 무책임하다”고 말했습니다. 미8군은 미국이 필요로 하는 곳에 배치될 수 있도록 훈련하는 ‘글로벌 전력’의 일부라는 것입니다.

지난 1월 발표된 미 국방전략(NDS)은 한국이 “중요하지만 더 제한적인 미국의 지원” 아래 대북 억제의 주된 책임을 맡을 능력이 있다며, 이런 역할 분담을 한반도 미군 태세 조정과도 연결했습니다. 중국에 대해서는 일본·타이완·필리핀으로 이어지는 제1도련선에 강력한 방어태세를 구축한다는 방향을 제시했습니다.

미국기업연구소(AEI)의 잭 쿠퍼 선임연구원은 VOA에 “트럼프 행정부가 한반도에 상당한 미군 주둔을 유지하는 대가로 어느 정도의 전략적 유연성을 요구할 가능성이 크다고 생각한다”고 말했습니다.

[잭 쿠퍼 / 미국기업연구소 선임연구원] “The main point I would make is that I think the Trump administration is likely to insist on some degree of strategic flexibility in exchange for keeping a substantial U.S. presence on the Korean Peninsula.”

그는 이런 유연성에 대한 한국 내 우려를 인정하면서도, 워싱턴은 역내 미군이 미군 장병의 안전을 위협할 수 있는 어떤 위기에도 대응할 수 있기를 바랄 것이라며 이를 “자연스러운 바람”이라고 설명했습니다.

[잭 쿠퍼 / 미국기업연구소 선임연구원] “I know this makes friends in Seoul quite nervous, but I think Washington will want to make sure that any forces it has in the region are able to respond to any contingency that could put American service members at risk, which is a natural desire, in my view.”

“한국 떠나는 미군에 서울 거부권 없어”

2006년 전략적 유연성 논의에 관여했던 리처드 롤리스 전 미 국방부 아시아·태평양 안보 담당 부차관은 VOA에 “한국 정부에 알리고 협의할 의무는 있지만, 우리가 한반도를 떠나는 데 한국 정부의 거부권은 없다”고 말했습니다.

[리처드 롤리스 / 전 미 국방부 아시아·태평양 안보 담당 부차관] “We have an obligation to inform and consult with the ROK Government, but that Government does not hold any veto over our departure.”

롤리스 전 부차관은 전략적 유연성이 다시 논의되고 있거나 곧 논의될 것으로 보면서, 이번에는 과거처럼 조용히 해결되지 않을 수 있다고 전망했습니다.

그는 당시 논의의 핵심이 미군이 한국을 ‘떠난 뒤’ 다른 전장에서 작전할 수 있다는 데 있었다고 설명했습니다. 한국을 떠난 부대는 주한미군사령부의 지휘에서 벗어나 태평양사령부 등의 통제를 받고, 주한미군사령부는 한반도 방어에 전념한다는 이해였다는 것입니다.

오늘날 타이완 유사시에도 미군이 한국을 떠나 한반도 밖에서 중국을 상대로 작전한다면, 미국의 군사개입 자체에 관해 한국과 사전에 합의할 필요는 없다고 봤습니다.

[리처드 롤리스 / 전 미 국방부 아시아·태평양 안보 담당 부차관] “In a Taiwan contingency today, I see zero requirement for us to have any “agreement” in advance on our participation with the ROK Government, as long as that US engagement with China takes place X-ROK, that is, off the peninsula.”

한국 주둔 미군이 다른 전장으로 이동한 전례도 있습니다. 2004년 미 육군 제2보병사단 제2여단 병력 약 3,600명이 한국에서 이라크로 전개됐습니다.

주한미군 주둔의 근거인 1953년 미한상호방위조약에는 적국을 북한으로 명시하거나 미군을 한반도 방어에만 사용하도록 제한하는 문구는 없습니다.

“한국 기지서 대중국 작전 땐 별도 합의 필요”

다만 롤리스 전 부차관은 한국을 기지로 중국을 상대로 작전하려면 한국과 그 운용 방식에 관한 합의를 구해야 한다고 말했습니다.

2014년 연합뉴스의 회고록 소개 보도에 따르면, 이종석 전 한국 통일부 장관은 전략적 유연성 논의를 통해 한국을 동북아 분쟁의 발진기지로 삼으려던 미국의 기존 계획이 바뀌었다고 주장했습니다. 당시 롤리스가 한국의 반대 입장을 미국이 이해한 만큼 타이완 유사시 대비계획의 전제를 바꿔야 한다고 말했다고도 소개했습니다.

이에 대해 롤리스 전 부차관은 VOA에 이 전 장관의 발언이 보도된 대로라면 양국 간 이해를 왜곡한 설명이라고 반박했습니다.

구체적으로는 “그에게 반복해서 설명한 것은 타이완 유사시 미군이 공군이든 육군이든 한반도를 떠나 다른 곳에서 작전할 가능성이 크다는 것이었다”며 “어떤 경우에도 한국을 기지로 작전하는 것은 아니었다”고 강조했습니다.

[리처드 롤리스 / 전 미 국방부 아시아·태평양 안보 담당 부차관] “What he was told, repeatedly, was that, in the case of a Taiwan contingency, it was likely US forces, be they air force or army, probably would leave the peninsula to operate elsewhere (location not defined), but in no case would US Forces “operate from” the peninsula.”

그는 미국 측에서도 중국과의 충돌 때 한국 기지에서 작전할 권리가 있다고 잘못 생각하는 사람이 있을 수 있다며, 전략적 유연성에 대한 이해 차이가 혼선을 빚을 수 있다고 우려했습니다.

라미 김 영국 국제전략문제연구소(IISS) 한국석좌 역시 2006년 전략적 유연성 합의를 근거로, 한국 주둔 미군을 다른 곳으로 재배치하는 데 서울의 승인이 반드시 필요한 것은 아니라고 봤습니다. 다만 합의에 여전히 상당한 모호함이 있다고 지적했습니다.

김 석좌는 “한국의 영토와 시설을 다른 지역 전쟁을 지원하는 데 사용하려면 주둔국의 동의가 필요하다고 본다”고 말했습니다.

[라미 김 / IISS 한국석좌] “However, I believe using South Korean territory and facilities to support a war elsewhere would require host-nation consent.”

2006년 미한 공동성명에서 한국은 주한미군의 전략적 유연성 필요성을 존중한다고 밝혔습니다. 미국은 한국 국민의 의사에 반해 한국이 동북아 지역분쟁에 개입되지 않는다는 한국의 입장을 존중한다고 명시했습니다.

미 의회조사국(CRS)도 지난 3월 보고서에서 타이완 유사시 한국이 자국 영토에서 미군의 대중국 공격 작전을 허용할지는 매우 민감하고 해결되지 않은 문제라고 평가했습니다.

주한미군 “한국 방어에 집중”…역내 협력도 지속

주한미군 관계자는 VOA에 “주한미군과 예하부대는 동맹인 한국과 함께 침략을 억제하고 대한민국을 방어한다는 임무에 계속 집중하고 있다”고 밝혔습니다.

[주한미군 관계자] “U.S. Forces Korea and its components remain focused on their enduring mission of deterring aggression and defending the Republic of Korea alongside our ROK allies.”

이 관계자는 변화하는 안보 도전에 맞춰 태세와 훈련, 지속지원 능력을 평가·조정하고 있다며, 인도태평양의 다른 미군 사령부들과도 기존 군사관계와 계획, 훈련을 통해 정기적으로 협조한다고 설명했습니다.

지난해 11월 미한 정상 공동 팩트시트는 북한을 포함해 동맹에 대한 모든 역내 위협에 대응하는 미국의 재래식 억제태세를 강화한다고 밝혔습니다. 2006년 이후 관련 합의도 재확인했습니다.

일본 방위성도 VOA에 “갈수록 엄중하고 복잡해지는 안보 환경에서 미한일 협력은 북한 대응뿐 아니라 역내 평화와 안정에도 매우 중요하다”며 “이런 맥락에서 주한미군은 3국 국방협력에서 핵심 역할을 한다”고 밝혔습니다.

[일본 방위성] “As we face an increasingly severe and complex security environment, trilateral cooperation among Japan, the United States, and the Republic of Korea is extremely important not only in addressing North Korea, but also for regional peace and stability. In this context, U.S. Forces Korea plays a key role in trilateral defense cooperation.”

주한미군의 역내 역할을 넓히는 것이 미국의 대중국 억제에 어떤 도움이 될지도 쟁점입니다.

마이클 오핸론 브루킹스연구소 외교정책 선임연구원은 VOA에 “어떤 미중 전쟁이든 도전과 불확실성이 매우 많기 때문에 아주 많은 역량과 많은 동맹국이 필요하다”며 “물론 진정한 목표는 억제”라고 말했습니다.

[마이클 오핸론 / 브루킹스연구소 선임연구원] “There are so many challenges and uncertainties in any US-China war that we would need lots and lots of capabilities—and lots of allies. The real goal of course is deterrence”

“한국이 스스로 방어해야”…철수론도

그러나 주한미군의 역내 활용을 넓히는 대신 주둔 자체를 끝내야 한다는 주장도 있습니다.

미국 싱크탱크 디펜스프라이오리티스의 제니퍼 캐버나 선임연구원 겸 군사분석국장은 VOA에 “미국이 한국 안보의 책임을 전적으로 한국에 넘길 것을 권고한다”며 “한국은 스스로 방어할 능력이 있고, 미국의 자원은 국내에 재투자돼야 한다고 생각한다”고 말했습니다.

[제니퍼 캐버나 / 디펜스프라이오리티스 선임연구원 겸 군사분석국장] “I recommend that the United States turn responsibility for South Korea's security fully over to South Korea. I believe South Korea is capable of defending itself, and that U.S. resources should be re-invested at home.”

한국 기지를 타이완 분쟁의 군수지원·수리에는 쓰되 전투작전의 출발 기지로는 쓰지 못한다는 가정에도 “전력 구성을 바꾸거나 미국이 한국 기지를 더 유연하게 쓸 수 있도록 허용 범위를 확대해도 미국이 한국에서 군사력을 철수해야 한다는 내 권고는 바뀌지 않는다”고 답했습니다.

[제니퍼 캐버나 / 디펜스프라이오리티스 군사분석국장] “No, in my view changing the force mix or expanding U.S. permissions to use South Korean bases more flexibly would not change my recommendation that the United States pull its military forces out of South Korea.”

대중국 상시 임무 공개엔 신중론

지난해 11월 미한 정상 공동 팩트시트는 주한미군의 지속적인 주둔을 통한 한국 방어 공약을 확인했지만, 상시 대중국 임무는 명시하지 않았습니다.

패트릭 크로닌 허드슨연구소 아시아태평양 안보석좌는 VOA에 “주한미군 일부 전력에 상시 임무를 맡긴다고 공개하면 억제력을 크게 높이지 못하면서 모호성의 이점을 잃게 될 것”이라고 말했습니다.

[패트릭 크로닌 / 허드슨연구소 아시아태평양 안보석좌] “Publicly designating some USFK forces for a standing role would lose the advantage of ambiguity without adding significantly to deterrence.”

크로닌 석좌는 한정된 전진배치 전력의 전투 준비태세를 유지하면서도 필요에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 균형을 잡아야 한다고 덧붙였습니다.

VOA 뉴스