스콧 베선트 미국 재무부 장관이 22일 엔비디아의 대중국 반도체 수출통제 규정 위반 의혹과 관련해 회사 내부의 규정 준수 실태와 책임 소재를 철저히 규명해야 한다고 밝혔습니다.

베선트 장관은 이날 CBS방송의 '페이스 더 네이션'에 출연해 엔비디아 내부에 수출통제 규정을 제대로 지키지 않는 문화가 있었는지 확인해야 한다며 이같이 말했습니다.

이어 규정 위반이 실제로 있었다면 어디에서 문제가 발생했는지, 누가 규정 준수 업무를 책임졌는지 밝혀야 한다고 강조했습니다.

현재 미국 의회와 연방 검찰 등은 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체가 중국에 유입되는 과정에서 미국의 수출통제 규정이 위반됐는지 조사하고 있습니다.

앞서 베선트 장관은 지난 15일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 엔비디아가 대중국 반도체 수출통제 규정을 준수했는지, 매출과 이익을 늘리기 위해 불법으로 의심되는 거래를 추진했는지 등에 대해 이사회와 외부 법률자문단에 해명을 요구한 바 있습니다.

베선트 장관은 이날 인터뷰에서 아직 엔비디아 측으로부터 필요한 답변을 받지 못했다며, 현재 임시 경영진과 이사회 주요 인사, 법률대리인 등과 접촉하고 있다고 설명했습니다.

특히 일부 거래가 정식 계약서 없이 이른바 '악수 거래'로 이뤄졌다는 의혹에 대해서도 자금 이동과 운송 기록 등을 통해 거래 내역을 추적할 수 있다고 밝혔습니다.

또 규정 위반이 확인될 경우 회사의 하위 조직에서 발생한 문제인지, 중간 관리자를 거쳐 최고경영진까지 관여했는지 조사해야 한다고 강조했습니다.

베선트 장관은 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보당국과 연계된 것으로 의심받는 앨리스 황과 관계를 맺었다는 의혹에 대해서는 개인적인 문제와 기업의 규정 준수 문제를 구분해야 한다는 입장을 밝혔습니다.

그러면서 황 전 CEO가 앨리스 황의 간첩 연루 의혹을 알고 있었을 것으로 생각하지 않는다고 말했습니다.

한편 베선트 장관은 이번 사태가 미국 AI 산업 전반에 미칠 영향과 관련해 현재 엔비디아의 최고재무책임자(CFO)가 경영을 맡고 있으며, 전 세계적으로 엔비디아 반도체에 대한 수요가 여전히 매우 높다고 강조했습니다.

최근 미국 증시의 하락세에 대해서는 민주당의 AI 인프라 확장 관련 정책에 대한 투자자들의 우려와 연방준비제도(Fed)의 강경한 통화정책 발언 등이 복합적으로 작용했다고 분석했습니다.

또 연준이 지나치게 긴축적인 통화정책을 추진할 경우 정책적 실수가 될 수 있다고 경고했습니다.

VOA 뉴스







