튀르키예에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 22일 지구온난화의 주요 원인인 화석연료 문제를 둘러싼 국가 간 이견을 좁히지 못하면서 최종 합의문 채택에 실패했습니다.

AP통신에 따르면 튀르키예 안탈리아에서 열린 이번 회의는 당초 예정된 폐막 시한을 거의 48시간 넘기며 협상을 이어갔지만, 화석연료를 합의문에 명시할지 여부와 기후변화 대응을 위한 재정 지원 문제 등과 관련해 합의에 이르지 못했습니다.

유엔 기후총회에서 합의문이 채택되려면 사실상 모든 참가국의 동의가 필요합니다.

유럽연합(EU) 27개 회원국을 비롯한 여러 나라는 튀르키예와 호주가 공동으로 마련한 최종 합의안에 화석연료에 대한 언급이 빠져 있다며 수용할 수 없다는 입장을 밝혔습니다.

이런 가운데 다수의 국가는 구체적인 내용에 대한 이견이 있더라도 합의 자체를 이루는 것이 중요하다며 마지못해 합의안을 받아들였습니다.

러시아와 사우디아라비아는 화석연료에 대한 언급을 합의문에서 제외하는 데 주도적인 역할을 했습니다.

유엔 기후총회가 시작된 이후 약 25년 동안 대부분의 합의문에는 화석연료에 대한 명시적인 언급은 없었습니다. 하지만 3년 전 주요 산유국인 아랍에미리트에서 열린 기후총회에서는 화석연료에서 벗어나기 위한 전환을 촉구하는 획기적인 합의가 이뤄졌습니다.

이후 채택된 합의문에서는 화석연료에 대한 명시적인 언급이 다시 빠졌습니다.

이번에 튀르키예와 호주가 제시한 합의안에도 당시 두바이에서 이뤄진 합의 전체를 재확인한다는 내용이 포함됐지만, 여러 국가와 환경단체들은 이것만으로는 충분하지 않다는 입장을 밝혔습니다.

VOA 뉴스



