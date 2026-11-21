도널드 트럼프 대통령이 연방 계약업체와 하청업체들에게 의회로부터 자료 요청을 받을 경우 백악관에 통보하고 행정부가 특권 대상이라고 판단하는 자료는 공개하지 않도록 지시했습니다.

트럼프 대통령은 20일 밤 이같은 내용이 담긴 행정명령에 서명했습니다.

행정명령은 모든 연방 계약업체와 하청업체에 적용되며 이를 따르지 않는 기업은 기존 계약을 잃거나 향후 연방정부 사업에서 배제될 수 있습니다.

이번 행정명령은 민주당이 행정부에 대한 의회 감독 조사에 착수할 준비를 하는 가운데 나온 조치입니다.

백악관은 별도의 설명자료에서 이번 새로운 규정을 “의회의 권한 남용으로부터 행정부 특권을 보호하기 위한 조치”라고 규정했습니다.

백악관은 일부 의회 지도자들이 “연방정부와 계약을 맺은 민간기업을 괴롭히는 방식으로” 행정부의 특권 영역에 개입하려 했다고 주장했습니다.

앞서 이번 조 추 윌 샤프 백악관 법률고문은 연방기관들에게 소속 직원들이 의회에서 증언하기 전에 먼저 행정부의 승인을 받도록 지시한 바 있습니다.

샤프 법률고문은 그러면서 일부 민주당의 조사가 범죄 행위로까지 이어질 수 있다고 주장했습니다.

이에 대해 비판론자들은 행정부에 대한 의회의 감독을 차단하려는 보다 광범위한 움직임이라며 반발했습니다.

민주당은 중간선거에서 상·하원 모두에 대한 통제권을 확보했으며, 내년에 트럼프 행정부는 물론 트럼프 가족의 사업 거래와 민간기업들과의 연계 관계도 조사할 계획입니다.

VOA 뉴스