영국 해상무역기구(UKMTO)는 21일 호르무즈 해협을 지나던 유조선 최소 3척이 미확인 발사체의 공격을 받았다고 밝혔습니다.

UKMTO는 21일 오전 페르시아만을 빠져나와 해협을 통과하던 유조선 2척이 각각 발사체 공격을 받았다는 보고를 받았다며, 한 척은 선미 부분을, 다른 한 척은 기관실을 공격받았다고 밝혔습니다.

이어 사상자는 보고되지 않았다고 덧붙였습니다.

UKMTO는 전날 저녁에도 카사브 북쪽에서 해협을 빠져나가려던 유조선이 미확인 발사체에 공격받아 화재가 발생했다는 보고를 받았다고 밝혔습니다.

이란 측은 UKMTO의 발표에 대해 즉각적인 논평을 내놓지 않았습니다.

이란 해군은 국영 매체를 통해 발표한 성명에서 유조선 한 척이 정오가 되기 전 호르무즈 해협 동쪽에서 해군 기뢰에 부딪혀 화재가 발생했다고 밝혔습니다.

이란 국영 매체는 또 이란군이 밤사이 호르무즈 해협에서 지금까지 가장 “강력하고 다양한” 작전을 벌였다고 보도했습니다.

이는 선박들의 통항을 막기 위한 것으로, 해협을 통과하는 선박들을 호위하려는 미군의 노력을 저지하기 위한 목적이라고 설명했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 20일 언론 브리핑에서 이란은 미국과의 분쟁을 끝내기 위한 합의를 원하고 있지만, “내가 받아들일 수 있는 조건으로 합의하려 하지는 않는다”고 말했습니다.

이어 “우리는 이란이 지난 51년 동안 해왔던 것과 같은 가짜 합의가 아니라 진정한 합의를 원한다”고 밝혔습니다.

VOA 뉴스