피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관이 베네수엘라와 군사협력 협정을 체결하는 등 중남미 4개국 순방을 마쳤습니다. 미국은 이번 순방을 통해 마약 카르텔과 조직범죄에 대한 공동 대응을 강화하는 한편, 이른바 '미주 방패' 구상을 확대하려는 움직임을 보이고 있습니다.

피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관이 베네수엘라와 군사협력 협정을 체결하는 등의 성과를 거두고 이번 주 이뤄진 베네수엘라와 콜롬비아, 에콰도르, 온두라스 등 중남미 4개국 순방을 마쳤습니다.

이번 협정은 20년 넘게 중단됐던 양국 간 국방 협력을 복원한 것이며, 헤그세스 장관이 지난 1월 미국이 급습했던 베네수엘라를 이른바 “안보 협력국”으로 탈바꿈시킨 것입니다.

이번 순방은 베네수엘라에서 시작됐으며, 그 곳에서 새로운 군사 협력 협정을 통해 21년간 국방 관계 단절을 끝냈습니다.

헤그세스 장관은 콜롬비아를 방문해 C-130 허큘리스 수송기를 인도했습니다. 이후 에콰도르를 거쳐 온두라스에서 순방 일정을 마쳤습니다. 에콰도르와 온두라스에서는 양국 대통령과 만나 마약 카르텔과 조직범죄 대응 방안을 논의했습니다.

베네수엘라 정치 분석가이자 마두로 전 정권의 오랜 비판자였던 월터 몰리나는 이번 순방이 트럼프 행정부의 이른바 '돈로 독트린'에 따른 것이라고 분석했습니다.

돈로 독트린은 도널드 트럼프 대통령의 이름과 역사적인 먼로 독트린을 결합한 표현입니다.

서반구에서 미국의 영향력을 강화하고 중국과 러시아, 이란 등 경쟁국의 영향력을 차단하는 것이 핵심입니다.

몰리나 분석가는 미국의 주요 목표가 러시아와 이란, 중국 등 지정학적 경쟁국들의 역내 영향력을 제거하는 데 있다고 설명했습니다.

헤그세스 장관도 베네수엘라 연설에서 돈로 독트린을 직접 언급했습니다.

헤그세스 장관은 지난 1월 3일 미군이 마두로 전 대통령과 부인 실리아 플로레스를 체포한 '절대적 결의 작전'을 상기시켰습니다.

두 사람은 현재 뉴욕에서 마약 밀매 관련 혐의로 기소된 상태입니다.

헤그세스 장관은 베네수엘라가 역내에서 가장 적대적인 위협 세력에서 미국에 협조적인 안보 협력국으로 바뀌고 있으며, 미국과 함께 군을 재건하는 단계에 들어섰다고 말했습니다.

그러면서 이것이 바로 돈로 독트린이라고 강조했습니다.

백악관이 지난해 발표한 2025년 국가안보전략도 역내 안보와 마약 카르텔 퇴치, 미국의 전략적 이익 보호를 우선 과제로 제시하고 있습니다.

몰리나 분석가는 미라플로레스 대통령궁에서 체결된 이번 협정이 양국 간 군사협력을 공식화하고 확대하는 의미가 있다고 평가했습니다.

몰리나 분석가는 이번 군사적 관계 개선이 베네수엘라 군의 전문성을 높이고 정치적 중립성을 강화하는 데 도움이 될 것으로 내다봤습니다.

또 미국의 존재가 향후 베네수엘라에 민주 정부가 들어설 경우 이를 뒷받침하는 보장 장치가 될 수 있다고 덧붙였습니다.

헤그세스 장관은 미국과 베네수엘라가 함께 베네수엘라의 번영과 평화, 안정을 실현하기를 기대한다고 밝혔습니다.

그러면서 베네수엘라가 더 안전해지면 서반구와 미국 전체도 더욱 안전해질 것이라고 강조했습니다.

마두로 정권 시절 거의 2년간 수감됐다가 지난 1월 석방된 변호사이자 군사 전문가 로시오 산 미겔은 미국과의 군사협력이 베네수엘라 군의 전문성을 높이는 계기가 될 수 있다고 평가했습니다.

산 미겔은 미국이 세계적인 군사 패권국인 만큼 베네수엘라가 미국의 경험에서 배울 점이 많다고 말했습니다.

특히 마두로 체포 작전이 그 사례가 될 수 있다고 설명했습니다.

산 미겔은 베네수엘라 군 역시 전문성을 높이고 작전 수행 능력을 갖추는 한편, 효과적인 작전 교리를 확립해야 한다고 강조했습니다.

산 미겔은 이번 군사협정이 베네수엘라 군을 변화시킬 가능성에 있어 전환점이 될 것이라고 평가했습니다. 다만 군사협정만으로는 충분하지 않다며, 베네수엘라 군을 변화시키기 위한 후속 계획이 필요하다고 지적했습니다.

산 미겔은 또 마약 테러리즘을 근절하려면 불법 경제를 해체하기 위해 금융 시스템을 활용하고 국가 간 협력을 강화하는 등 포괄적인 접근이 필요하다고 강조했습니다.

특히 합법 경제가 불법 경제보다 더 많은 수익을 낼 수 있도록 해야 한다고 말했습니다.

베네수엘라, 콜롬비아, 에콰도르, 온두라스를 순방한 헤그세스 장관은 '미주 방패' 구상의 목표에 발맞춰 마약 밀매와 조직 범죄에 대응하기 위한 지역적 협력의 중요성을 강조했습니다. 또한 방문국 정부들과의 안보 동맹을 재확인했습니다.

올해 3월 출범한 이 구상은 마약 밀매와 초국가적 조직범죄에 공동 대응하기 위한 것입니다.

참여국 대부분은 트럼프 행정부와 정책적으로 우호적인 관계를 맺고 있는 국가들입니다.

멕시코와 브라질, 캐나다는 참여하지 않고 있습니다.

이번에 헤그세스 장관이 방문한 4개국 가운데 베네수엘라만 아직 이 구상에 참여하지 않고 있습니다.

베네수엘라 정치학자이자 뉴스 웹사이트 '푼토 데 코르테'의 책임자인 니크메르 에번스는 헤그세스 장관의 방문이 미국의 전략에서 필요한 조치였다고 평가했습니다.

마두로 정권 시절 두 차례 수감됐던 에번스는 헤그세스 장관이 베네수엘라에 와서 미국의 영향력을 과시하고, 베네수엘라에서 활동할 수 있는 범위를 설정하려 했다고 분석했습니다.

에번스는 미국이 베네수엘라를 거점으로 삼아 마약 테러 위협 세력을 체포하려는 목표도 갖고 있다고 분석했습니다. 베네수엘라와 인접 국가에서 활동하는 주요 인물과 조직원들이 그 대상입니다.

에번스는 헤그세스 장관이 이어서 콜롬비아와 에콰도르, 온두라스를 방문한 것은 '미주 방패' 구상을 공고히 하려는 움직임을 분명히 보여준다고 평가했습니다.

산 미겔은 헤그세스 장관이 베네수엘라 연설에서 베네수엘라의 '미주 방패' 참여 문제를 직접 언급하지는 않았다고 지적했습니다.

그러나 이번 군사협정에는 베네수엘라를 '미주 방패'의 일원으로 만들려는 미국의 의도를 보여주는 요소들이 상당히 많이 담겨 있다고 말했습니다.

산 미겔은 “이 협정에는 베네수엘라가 ‘미주 방패’의 일부가 되기를 바라는 미국의 의도를 가리키는 듯한 여러 요소와 변수들이 담겨 있다”며 “미국은 바로 그 방향으로 나아가고 있다고 생각한다”고 말했습니다.

VOA 뉴스