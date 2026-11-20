미국 신임 국가사이버국장 대행이 최근 잇따른 기술 장애 이후 사이버 보안 방어를 강화하겠다고 밝혔습니다. 기술적 우위를 유지하기 위해 디지털 기반시설을 현대화해야 한다고 강조했습니다.

새로 임명된 커스틴 데이비스 미국 국가사이버국장 대행은 미국이 기술적 우위를 유지하려면 디지털 기반시설을 현대화해야 한다면서, 미국의 사이버 보안 방어를 강화하겠다고 약속했습니다.

국방부(전쟁부)의 최고정보책임자로 재직 중인 데이비스 대행은 퇴임이 확인된 숀 케언크로스 전 국장의 뒤를 잇게 됩니다.

데이비스 대행은 지난 19일 소셜미디어 플랫폼 X에 올린 글에서 “우리나라는 아날로그와 디지털, 양자 기술이 교차하는 지점에 서 있으며, 미국인의 생활 방식은 점점 더 긴밀하게 연결되고 있다”고 밝혔습니다.

그러면서 “우리에게는 앞으로 여러 세대에 걸쳐 사이버 공간을 지배할 기회가 있다”고 말하고, “하지만 그러기 위해서는 우리가 현대화를 하고, 우리의 위대한 나라가 운영되는 기반에 복원력을 구축해야만 가능하다”고 밝혔습니다.

데이비스 대행은 또 자신을 임명하며 신뢰해 준 도널드 트럼프 대통령과 백악관 고문 스티븐 밀러에게 감사를 표했습니다.

케언크로스 퇴임

VOA는 케언크로스 전 국장의 퇴임 경위와 데이비스 대행의 임명, 그리고 최근 발생한 기술 장애와의 연관 가능성을 확인하기 위해 백악관에 문의했지만, 즉각적인 답변은 받지 못했습니다.

케언크로스 전 국장은 지난 19일 밤 자신의 퇴임을 인정하는 듯한 성명을 내고, 트럼프 행정부에서 일한 것은 “평생의 영광”이었다고 밝혔습니다.

공화당 전국위원회 임원 출신인 케언크로스 전 국장은 지난해 상원 인준을 받은 뒤 국가사이버국장으로 재직해 왔습니다.

그가 이끄는 사무국은 지난 3월 국가 사이버 보안 전략을 발표했고, 인공지능과 사이버 보안에 관한 연방정부 정책 조율을 지원했습니다.

데이비스 대행은 트럼프 대통령이 정식 후임자를 지명하고 미국 상원이 이를 인준할 때까지 임시로 직무를 수행합니다.

전국적인 기술 장애

이번 지도부 교체는 일주일 동안 광범위한 기술 장애가 발생한 가운데 이뤄졌습니다.

여기에는 전 세계적인 마이크로소프트 아웃룩 서비스 장애와,

1만 8천 편 이상의 항공편 운항에 차질을 빚은 미국 전역의 항공기 이륙 중단 사태가 포함됩니다.

이번 장애는 유나이티드항공과 JP모건체이스를 비롯한 주요 은행에도 영향을 미쳤습니다.

지난 17일에는 애플의 서비스와 국가안보국(NSA)의 기밀 내부 네트워크에서도 장애가 발생했습니다.

한편 연방정부 당국자들은 기술적 오류를 계속 조사하면서, 미국 핵심 기반시설의 복원력을 평가하고 있습니다.

당국자들은 이번 항공 운항 장애가 아칸소주의 한 시설에 새로 설치된 라우터와 관련이 있다고 밝혔지만, 조사관들은 근본적인 기술적 원인을 계속 들여다보고 있습니다.

앞서 이번 주 초 마코 루비오 국무장관을 비롯한 미국 고위 관리들은 지난주 잇따른 기술 장애의 배후에 조직적인 사이버 공격이 있었을 가능성을 배제했습니다. 이들은 해당 사건들을 적대 세력이나 외국 정부와 연결할 만한 증거가 없다고 밝혔습니다.

미국 정보당국자들도 지난 18일 이번 장애들이 각각 별개의 사건으로 유지보수와 기술 변경 과정에서 발생한 것이라며, 조직적이거나 국가가 배후인 사이버 공격의 증거는 없다고 덧붙였습니다.

미주리주 공화당 소속 조시 홀리 상원의원은 지난 17일 정부 관리들에게 이번 사건들에 관해 의원들에게 보고할 것을 촉구했습니다. 그러면서 이를 통해 의원들이 “여기서 무슨 일이 일어나고 있는지 미국 국민에게 알릴 수 있도록” 해야 한다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스 오세균입니다.