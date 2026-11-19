진행자) 한국 내 주요 뉴스를 전해 드리는 `한국은 지금’ 입니다. 윤국한 기자와 함께합니다. 안녕하세요.

기자) 네, 안녕하세요.

진행자) 한국에서 오늘(19일) 인공지능(AI)를 이용한 부정행위 가능성 때문에 초비상이 걸렸던 대학 수학능력시험(수능)이 끝났는데요, 큰 사고 없이 무사히 마쳤다고요?

기자) 그렇습니다. 한국 당국은 공정성과 신뢰성이 핵심인 수능에서의 부정행위를 원천 차단하기 위해 총력을 기울였습니다. 고사장에 휴대전화와 스마트안경, 스마트워치 등 전자기기 반입을 금지했고요, 안경과 시계를 전수 점검하는 한편 옷깃과 소매, 단추 등 초소형 카메라 은닉 가능 부위에 대한 확인까지 했습니다. 시험장 주변 와이파이 관리를 강화하고, 점검 인력도 보강하는 등 다양한 대응책을 마련해 시행했습니다.

진행자) 그럼에도 제법 많은 부정행위자가 적발됐다지요?

기자) 네, 교육부에 따르면 이번 수능과 관련해 적발된 부정행위자는 98명이었는데요, 대부분 스마트기기 소지, 또는 스마트안경을 사용하거나 스마트폰으로 문제지를 촬영한 사례도 있었습니다. 특히 세 차례에 걸친 위급재난문자 발송을 통해 49명을 적발했습니다.

진행자) 적발된 부정행위자들은 어떤 처벌을 받게 되나요?

기자) 현재 정부는 AI 부정행위자의 수능 응시 제한 기간을 늘리는 방안을 검토 중입니다. 특히 대학 입학 후 부정행위가 드러나면 입학 취소나 퇴학, 재입학 제한 등의 조치를 취하고, 형사책임도 엄중히 묻는다는 방침입니다.

진행자) 수능이 큰 탈 없이 끝났어도, 앞으로 상황이 녹록한 건 아니지요?

기자) 물론입니다. 수능은 국가적 차원의 대응이 가능했지만 이제 곧 실시될 예정인 수시 입학과 면접 등은 개별 대학들이 부정행위 방지 방안을 마련해야 하는데요, 절대 쉬운 일이 아닙니다. 전문가들은 지금의 학력평가 방식이 지속되는 한 AI를 이용한 부정행위는 근절되기 어려울 것이라며, 어떤 형태로든 근본적인 변화가 필요하다고 말합니다.

진행자) 다음은 또 어떤 소식이 있나요?

기자) 올해 한국이 사상 처음으로 연간 수출 1조 달러를 달성했다는 소식입니다. 한국 산업통상부는 19일 오후 2시 9분 38초를 기준으로 한국의 수출이 1조 달러를 넘어선 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔는데요, 수출 1조 달러는 미국과 독일, 중국에 이어 전 세계 네 번째입니다.

진행자) 인구 5천만명의 작은 나라 한국이 세계 네 번째로 연간 수출 1조 달러를 달성했다니 놀라운 일이네요.

기자) 그렇습니다. 지난 1948년 정부 수립 당시 수출 1천900만 달러로 시작한 지 약 80년 만에 수출 규모를 5만배 이상 불리면서, 특히 한 때 수출대국이었던 일본 조차 따돌리며 이룬 성과입니다. 일본은 지난 2011년 수출액 8천226억 달러로 최고치를 기록한 이후 15년째 1조 달러의 문턱을 넘지 못하고 있습니다.

진행자) 한국의 올해 수출이 이처럼 비약적으로 늘어난 건 아무래도 반도체 덕분이 크겠지요?

기자) 맞습니다. 전 세계적인 인공지능(AI) 투자 열풍에 힘입어 올 들어 10월까지 반도체 수출은 전년 동기 대비 193% 급증한 3천968억 달러를 기록했습니다. 전체 수출의 무려 42.7%에 달하는 규모인데요, 이 때문에 일부에서는 지나친 반도체 쏠림과, 40%를 넘는 미국과 중국에 대한 시장 의존도가 문제라는 지적이 나오고 있습니다. 반도체 외에 화장품 등 K-뷰티, K-푸드 등 소비재와 원전, 방산 등도 수출 1조 달러 달성에 기여했습니다.

진행자) 앞서 한국의 수출 1조 달러 달성이 미국 독일 중국에 이어 세계 네 번째라고 했는데요, 세 나라의 수출액이 얼마나 되나요?

기자) 압도적인 1위는 역시 중국인데요, 세계무역기구(WTO) 집계에 따르면 올 8월 현재 중국은 2조 9천240억 달러를 기록했습니다. 이어 미국이 1조6천410억 달러, 3위인 독일은 1조 2천590억 달러 등입니다. 8월까지 통계이니까 지금은 훨씬 늘었을 텐데요, 8월 현재로는 네덜란드가 7천 150억 달러 수출로 한국에 앞선 4위였습니다.

진행자) `한국은 지금’ 이었습니다.