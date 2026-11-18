미국 민주당이 중간선거에서 하원 다수당 지위를 차지하면서 하킴 제프리스 의원이 미국 역사상 첫 흑인 하원의장에 오를 전망입니다.

미국 하원 민주당 의원들은 18일 하원 의장 후보로 하킴 제프리스 의원을 선출했습니다.

비공개로 진행된 당내 투표에서 단독 후보로 나섰던 제프리스 의원은 내년 1월 초 하원 본회의에서 투표가 이뤄지면 미국 역사상 최초의 흑인 하원의장이 될 전망입니다.

민주당은 이달 실시된 중간선거에서 하원 다수당 지위를 탈환했습니다. 이번 선거에서는 하원 전체 435석이 모두 선거 대상이었습니다.

아직 7개 선거구의 당선자가 확정되지 않은 가운데 민주당은 공화당에 257대 171로 앞서고 있습니다.

새 의회 회기는 내년 1월 3일 의원들의 취임 선서와 함께 시작됩니다.

공화당은 지난주 짐 조던 의원을 원내대표로 선출했습니다. 현 하원의장인 마이크 존슨 의원이 해당 직책에 다시 도전하지 않기로 한 데 따른 것입니다.

민주당이 제프리스 의원을 하원의장 후보로 선택한 것은 당 지도부를 쇄신해야 한다는 요구가 나오는 가운데 이뤄졌습니다.

민주당은 도널드 트럼프 공화당 대통령의 임기 마지막 2년 동안 하원과 상원 모두에서 다수당을 차지할 준비를 하고 있습니다.

상원에서는 민주당의 크리스 밴 홀런 상원의원이 오랫동안 민주당 지도부를 이끌어 온 척 슈머 상원의원에게 도전장을 내밀며 원내대표 자리를 놓고 경쟁하고 있습니다.

민주당은 중간선거에서 9석을 추가로 확보해 상원에서 56대 44의 다수 의석을 차지할 예정입니다. 여기에는 민주당과 함께 의정활동을 하는 무소속 의원 2명도 포함됩니다.

마지막으로 당선자가 확정된 상원 선거구는 알래스카주로, 민주당의 메리 펠톨라 후보가 공화당 현역 의원 댄 설리번 후보와의 접전 끝에 17일 늦게 승리했습니다.

아직 당선자가 확정되지 않은 나머지 하원 선거구의 결과가 나오려면 몇 주가 더 걸릴 전망입니다.

노스캐롤라이나주의 하원 선거구 2곳과 미네소타주의 1곳에서는 재검표가 진행될 예정입니다. 루이지애나주의 하원 선거구 2곳에서는 오는 12월 12일 결선투표가 실시됩니다.

VOA뉴스