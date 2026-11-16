[인물포커스] 온라인 사찰 '산사' 만든 26살 취준생 박진원

마음이 복잡한 날, 브라우저를 열고 찾아갈 수 있는 절이 있습니다. 동자승 아바타로 법당에 들어가 절을 하고, 염주를 굴리거나 잠시 앉아 쉴 수 있는 온라인 사찰 ‘산사’입니다. 영어영문학을 전공한 스물여섯 박진원 씨는 캐나다 워킹홀리데이에서 여러 일을 경험하고, 미국 실리콘밸리 등을 여행하며 일상에 쓰이는 기술을 접했습니다. 한국에 돌아와 취업을 준비하던 그는 AI를 활용해 자신만의 가상 공간을 만들었습니다. 그는 왜 첫 공간으로 절을 택했을까요? 도성민 진행자가 박진원 씨를 만나 ‘산사’의 시작과 영화에 대한 꿈을 들어봅니다.