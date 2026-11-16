[인물포커스] 온라인 사찰 '산사' 만든 26살 취준생 박진원
마음이 복잡한 날, 브라우저를 열고 찾아갈 수 있는 절이 있습니다. 동자승 아바타로 법당에 들어가 절을 하고, 염주를 굴리거나 잠시 앉아 쉴 수 있는 온라인 사찰 ‘산사’입니다. 영어영문학을 전공한 스물여섯 박진원 씨는 캐나다 워킹홀리데이에서 여러 일을 경험하고, 미국 실리콘밸리 등을 여행하며 일상에 쓰이는 기술을 접했습니다. 한국에 돌아와 취업을 준비하던 그는 AI를 활용해 자신만의 가상 공간을 만들었습니다. 그는 왜 첫 공간으로 절을 택했을까요? 도성민 진행자가 박진원 씨를 만나 ‘산사’의 시작과 영화에 대한 꿈을 들어봅니다.
전체 에피소드
-
2026년 11월 10일
[인물 포커스] 검은띠 따러 간 한국서 인생 바뀐 이스라엘 소녀 | 다프나 주르 스탠퍼드 교수
-
2026년 11월 2일
[인물 포커스] 옥수수 한 알로 세상을 바꾸다: 김순권 박사의 옥수수 인생 60년
-
2026년 10월 26일
[인물포커스] 청각장애인의 전화 통화를 바꾸다 | 이노캡션 조셉 리·폴 리
-
2026년 10월 21일
[인물 포커스] 의친왕의 딸 이해경 여사, 미국에서의 70년
-
2026년 10월 12일
[인물 포커스] "자유는 공짜가 아니다" 2,500명 참전용사를 만난 사진작가 라미 현
-
2026년 10월 6일
[인물 포커스] 진주현 박사, 한국전쟁 전사자의 이름을 찾다 | DPAA 법의인류학자