베선트 재무장관 “엔비디아, 외부에서 새 CEO 영입해야”

스콧 베선트 미국 재무장관이 엔비디아가 대대적인 쇄신을 위해 외부에서 새로운 CEO를 영입해야 한다고 촉구했습니다.

베선트 장관은15일 폭스뉴스의 일요 시사 프로그램 ‘선데이 모닝 퓨처스’에 출연해 엔비디아 이사회가 “회사 외부에서” 차기 CEO 후보를 물색하는 데 집중해야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 “그들에게는 대대적인 혁신(shake-up)이 필요”하다고 강조했습니다.

앞서 젠슨 황 전 엔비디아 CEO는 이사회가 자신에 대해 “외국 정보기관 공작의 표적이 되었는지” 조사를 시작한 직후 사임했습니다.

황 CEO는 같은 날 직원들에게 보낸 메모에서 혼외 관계를 시인했으며, 이후 뉴욕타임스(NYT)와 로이터통신 등은 그가 다른 엔비디아 직원 두 명과도 관계를 가졌다고 보도했습니다.

지난 10월 NYT 보도에 따르면, 젠슨 황은 미국 관료들이 중국에 정보를 유출했을 가능성이 있다고 의심하는 전직 싱가포르 기술 기업 임원 앨리스 황과 “친밀한 관계”를 맺었습니다. 중국 측은 간첩 혐의를 부인했고, 미국 법무부는 아직 이 사안에 대해 결론을 내리지 않은 상태입니다.

베선트 장관은 이날 인터뷰에서 엔비디아 이사회가 향후 10일 이내에 수출 규정 준수 여부와 관련된 질의에도 답변해야 한다고 언급했습니다. 이어 “엔비디아는 훌륭한 기업이고 젠슨 황은 놀라운 혁신가이지만, 그렇다고 규정 준수 의무가 면제되는 것은 아니다”라고 지적했습니다.

이에 대해 엔비디아는 성명을 내고 차기 CEO 후보로 내부와 외부 인사 모두를 검토하겠다고 밝혔습니다. 현재는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡고 있으며, 이사회는 잠재적 후보들을 공개적으로 논의하지 않고 있습니다.

한편 일각에서는 이사회의 불륜 관련 내부 조사가 끝날 때까지 젠슨 황을 다시 복직시키기를 바라는 목소리도 나오고 있습니다.

VOA 뉴스