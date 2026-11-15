교황, 페루 방문 막바지에 안데스와 아마존 찾아

레오 14세 교황이 15일 안데스산맥 고산지대와 아마존 열대우림 지역에 있는 공동체들을 방문하기 위해 페루를 횡단했습니다.





제2의 고향인 페루 방문의 마지막 전날을 맞은 레오 14세 교황은 15일 치클라요를 떠나 해발 3천400미터에 위치한 과거 잉카 제국의 수도 쿠스코로 이동한 뒤 아마존 도시 푸칼파로 향합니다.





이번 고산지대 방문은 정기 검진 중 발견된 암 덩어리로 인해 오른쪽 폐 일부를 절제하는 수술을 받은 지 약 한 달 만에 순방에 나선 71세 교황의 체력을 시험하는 일정입니다.





교황의 15일 일정은 유서 깊은 삭사이우아만 요새에서 시작되며, 이후 아르마스 광장을 방문해 현지 행사에 참석한 뒤 푸칼파로 떠나기 전 환자들에게 메시지를 전합니다.





이어 방문하는 인구 43만 4천 명의 열대우림 도시 푸칼파에서는 불법 채굴과 산림 벌채, 그리고 원주민 공동체에 대한 위협이 주요 현안으로 논의됩니다.





아마존 주교회의 의장인 페루의 페드로 바레토 추기경은 AP 통신에 레오 14세 교황이 산림 벌채와 불법 채굴로 위협받는 영토를 보존하고 원주민을 보호하는 데 있어 전임 프란치스코 교황의 환경 보호와 인권 기조를 이어가고 있으며, 아동과 청년들에게 영향을 미치는 폭력 사태에 대해서도 보고받게 될 것이라고 말했습니다.





방문 조직위원인 루카 잔타 신부는 교황이 야리나코차 호수 옆에서 시피보족, 아샤닌카족, 쿠카마족 등 아마존 원주민 대표들의 의견을 청취하고, 1천 년 이상 자라는 열대우림 자생 수종인 시우아우아코 나무를 심는 상징적인 행사를 진행할 것이라고 밝혔습니다.





페루에서 60년 이상 거주한 피터 휴스 신부는 이번 방문이 라틴아메리카에서 가장 취약한 빈곤층과 소외 계층을 대표하는 원주민 집단에 대한 관심을 반영한다고 설명했습니다.





환경 단체 아마존 워치의 라파엘 호에트머 서부 아마존 프로그램 책임자는 전 세계적인 전쟁과 분쟁으로 금값이 사상 최고치로 치솟으면서, 광부들이 독성 금속인 수은과 임시 흡입 준설기를 사용해 대규모 불법 금 채굴에 나서고 있으며 이것이 수질 오염과 건강 문제, 산림 파괴를 초래하고 있다고 지적했습니다.





14일 페루 경찰은 생물다양성이 풍부한 마드레데디오스 지역에서 세 차례의 불법 채굴 단속 작전을 벌여 410만 달러 상당의 뗏목과 모터 등 채굴 장비를 파괴했다고 발표했습니다.





교황은 또한 최근 아마존 북부 콘도르칸키주에서 교사들이 아와훈족과 왐피스족 원주민 소녀들을 성적으로 학대한 사건을 비롯해 여성 대상 성폭력 문제도 다룰 것으로 예상됩니다.





아울러 지난 2024년 벌목꾼들과의 충돌로 최소 2명의 사망자가 발생했던 마슈코 피로족과, 마약 카르텔의 보호구역 침입으로 위협받는 카카타이보족 등 고립된 원주민 부족들의 안전 문제도 주요 우려 사항입니다.





한편 교황은 하루 전인 14일 과거 자신이 주교로 재임했던 치클라요 교구 내 외딴 안데스 마을 산타크루스 데 수차밤바를 방문해 인구 유출과 빈곤 문제를 지적했습니다. 교황청에 따르면 인구 약 6천 명인 이 마을 행사에는 약 2만 명의 인파가 모였습니다.





교황은 이날 연설에서 출산율 감소로 인한 마을의 공동화 현상과 토지 자원의 불평등한 분배, 그리고 생계를 위해 고향을 떠나야 하는 주민들의 어려움을 언급했습니다. 공식 통계에 따르면 이 마을이 속한 카하마르카 지역의 빈곤율은 40% 이상으로 페루에서 가장 높으며, 현지 출생자 72만 9천 명이 타지로 이주해 국내 인구 유출이 가장 심각한 곳입니다.





지난 2025년 5월 선출된 미국 태생의 레오 14세 교황은 지난 1985년부터 2023년 사이 장기간 페루에 거주하며 2015년 페루 시민권을 취득했고, 2015년부터 2023년까지 치클라요 교구 주교를 지냈습니다.





아르헨티나와 우루과이를 거쳐 가장 긴 일정으로 페루를 방문 중인 교황은 오는 16일 12일간의 중남미 순방을 마무리하고 로마로 돌아갈 예정입니다.



