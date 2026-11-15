아세안 정상회의 마닐라서 개막…트럼프 17일부터 정상외교

동남아시아국가연합, 아세안 정상회의가 15일 필리핀 마닐라에서 개막했습니다. 아세안 11개 회원국과 미국, 중국, 한국 등 주요국 정상과 대표들이 한자리에 모여 역내 안보와 경제 협력 방안을 논의합니다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령은 17일부터 참여해 아시아 국가들과의 관계 강화에 나섭니다. 마닐라에서 조은정 기자가 보도합니다.

제49차 동남아시아국가연합, 아세안 정상회의와 관련 회의가 15일 필리핀 수도 마닐라의 국제컨벤션센터에서 개막했습니다.

올해 아세안 의장국인 필리핀의 페르디난드 마르코스 주니어 대통령이 개막 연설을 했습니다.

올해 회의 주제는 ‘함께 미래를 향해 나아가다’로 필리핀 정부는 평화와 안보, 경제적 번영, 국민 역량 강화를 3대 우선 과제로 제시했습니다.

이번 정상회의에는 필리핀과 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 베트남 등 아세안 11개 회원국 정상과 대표들이 참석합니다.

또 미국과 중국, 한국, 일본, 호주, 인도 등 주요 협력국 정상과 고위 대표들, 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장도 회의에 참여할 예정입니다.

정상들은 남중국해 영유권 분쟁과 미얀마 내전 등 역내 안보 현안을 비롯해 중동과 우크라이나 전쟁 등 국제 정세에 대해서도 의견을 교환할 예정입니다.

특히 남중국해 문제와 관련해서는 국제법 준수와 항행의 자유, 분쟁의 평화적 해결 원칙이 강조될 전망이고, 경제 분야에서는 역내 무역과 투자 확대, 디지털 경제 협력, 에너지 안보와 공급망 안정화 방안 등이 논의됩니다.





도널드 트럼프 대통령은 17일 마닐라를 방문합니다.

백악관에 따르면 트럼프 대통령은 이날 오후 도착해 미국과 일본, 호주, 인도 4개국 안보협의체인 쿼드 정상회의에 참석할 예정입니다.

트럼프 대통령은 이어 태국과 무역협정에 서명하고, 미국과 아세안 특별 정상회의에 참석합니다. 또 역내 지도자들과 함께하는 만찬에 귀빈으로 참석할 예정입니다.

다음 날인 18일 오전에는 필리핀 대통령궁에서 국빈 환영식에 참석한 뒤 마르코스 대통령과 양자 회담을 갖습니다.

백악관은 이번 방문을 통해 미국의 안보와 번영을 강화하는 상업적 협정과 전략적 투자가 이뤄질 것이라며, 특히 미국 항공과 방위산업, 에너지, 기술 기업들에 새로운 시장을 열고 미국 내 일자리 창출에도 기여할 것이라고 설명했습니다.

트럼프 대통령은 18일 오후 중국 선전으로 이동해 아시아태평양경제협력체, APEC 정상회의에 참석할 예정입니다.

한국의 이재명 대통령도 이번 아세안 정상회의를 계기로 다자외교에 나섭니다.

한국 정부에 따르면 이 대통령은 16일 마닐라에서 열리는 한-아세안 정상회의에 참석하고, 이어 한-메콩 정상회의에 참석해 메콩 지역 국가들과 핵심광물 공급망 협력과 초국가 범죄 공동 대응 방안을 논의합니다.

17일 오전에는 한국과 중국, 일본이 참여하는 아세안 플러스 3 정상회의에 참석하고 같은 날 오후에는 취임 후 처음으로 동아시아정상회의, EAS에 참석합니다.

한국 청와대는 이 대통령이 동아시아 정상회의에서 한반도 평화공존 구상을 설명할 계획이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 이후 중국 선전으로 이동해 APEC 정상회의에도 참석할 예정입니다.

한편 필리핀은 이번 정상회의를 끝으로 내년도 아세안 의장국인 싱가포르에 의장직을 넘길 예정입니다.

필리핀 마닐라에서 VOA 뉴스 조은정입니다.