이란·카타르, 사흘째 종전 협상… 루비오 “이란 추가 공격 미결정”

이란 협상단이 1일 카타르 도하에서 카타르 중재단과 사흘째 협상을 진행했습니다.

이번 협상은 8개월째 이어지고 있는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁을 끝내기 위한 것으로, 호르무즈 해협 재개방 방안도 논의되고 있습니다.

압바스 아라그치 이란 외무장관은 1일 기자들에게 중재국들과 협의가 순조롭게 진행되고 있다며, 최종 결과 도출 여부는 미국이 어떤 대답을 내놓느냐에 달려 있다고 밝혔습니다.

아라그치 장관은 이란이 방어와 외교 모두에 준비돼 있다고 말했습니다.

마코 루비오 미국 국무장관은 31일 조지아주 애틀랜타에서 열린 G20 외무장관회의 기자회견에서, 트럼프 대통령이 이란에 대한 추가 공격 여부를 결정하지 않았다면서도 외교적 해결을 선호한다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 31일 플로리다주 마러라고 자택에서 기자들에게 미국이 이란의 군사력 상당 부분을 무력화했다면서 “한두 곳은 아직 처리해야 하지만, 10분이면 할 수 있다”고 말했습니다.

이어 이란의 주요 지하 핵시설로 알려진 곡괭이산(Pickaxe Mountain)을 ‘처리해야 할 곳’으로 거론하며 “아주 빨리 처리할 수 있다”고 밝혔습니다.

VOA 뉴스



