폴란드 대통령, "투스크 총리 헌법재판소 강제 장악" 비난

카롤 나브로츠키 폴란드 대통령은 31 일, 전임 정부가 선임한 헌법재판소장이 직무 정지되자 도날트 투스크 총리가 폴란드 최고 법원의 강제 장악을 시도했다고 비난했습니다.

전날인 30일 밤 폴란드 헌법재판소의 안나 코르빈-피오트로프스카 재판관은 보그단 슈비에츠코프스키 헌법재판소장을 직무 정지시키고, 자신이 재판소를 운영하게 됐다고 밝혔습니다. 슈비에츠코프스키 소장은 강경 우파 전임 정부가 임명한 인사입니다.

이번 조치로 직전 민족주의 우파 정부의 측근인 나브로츠키 대통령과 친유럽 성향의 투스크 총리 정부 사이에 사법부 통제권을 둘러싼 갈등이 격화되고 있습니다.

나브로츠키 대통령은 31일 헌재 밖에서 보좌관이 대독한 성명을 통해 “오늘 밤 폴란드 공화국에서 헌정질서가 침해됐으며, 헌법기관이 무력으로 장악됐다”라고 말했습니다.

나브로츠키 대통령은 현 사태를 수습하기 위해 아프리카 방문길에 올랐다가 일정을 중단하고 급히 돌아왔습니다.

그는 곧바로 헌재로 향했습니다. 헌재 주변에는 진압 경찰이 대거 배치된 가운데 수백 명의 시위대가 시슈비에츠코프스키 소장의 복귀를 요구했습니다.

한편 투스크 총리는 소셜미디어 X에 올린 글에서 자신의 정부가 법치주의를 회복하려 하고 있다고 밝혔습니다. 유럽연합(EU)은 투스크 총리의 전임 정부인 법과정의당이 법치주의를 훼손했다고 비난해 왔습니다.

VOA 뉴스



