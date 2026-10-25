미 중부사령관, 호르무즈 해협 방문…“원유 15억 배럴 수출 지원”

브래드 쿠퍼 미 중부사령관이 25일 호르무즈 해협을 방문해 해상 교통로의 안전 확보를 위한 미군의 작전 상황을 점검했습니다.

미 중부사령부는 이날 쿠퍼 사령관이 미 육군 CH-47 치누크 헬리콥터를 타고 호르무즈 해협 상공을 비행하며 작전 환경을 살펴봤다고 밝혔습니다.

이번 방문은 미군이 올여름 이후 걸프 지역 협력국들의 원유 수출을 지원한 규모가 15억 배럴을 넘어선 가운데 이뤄졌습니다.

중부사령부에 따르면 지난 6개월 동안 3천 척 이상의 상선이 미군의 지원을 받아 호르무즈 해협을 통과했습니다.

미군은 앞서 이란 이슬람혁명수비대가 국제 항로에 설치한 기뢰를 제거했으며, 현재 주요 통항로에는 이란이 설치한 기뢰가 남아 있지 않다고 밝혔습니다.

또 최근 몇 달 동안 호르무즈 해협을 항해한 선박의 95% 이상이 안전하게 통과했다고 설명했습니다.

쿠퍼 사령관은 “걸프 지역 협력국들과 해운업계와 계속 어깨를 나란히 하고 있다”며 “이번 방문은 호르무즈 해협의 항행의 자유를 유지하겠다는 확고한 의지를 보여준다”고 강조했습니다.

VOA 뉴스



