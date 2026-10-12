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'막다른 골목에 다다랐어요' 이건 영어로 어떻게 말할까요?

'막다른 골목에 다다랐어요' 이건 영어로 어떻게 말할까요?
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'막다른 골목에 다다랐어요' 이건 영어로 어떻게 말할까요?

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오늘은 막다른 골목에 다다랐다. 교착 상태에 빠졌다는 표현 영어로 배워보겠습니다.

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