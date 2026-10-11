파키스탄, 야당 집권 주정부에 비상사태 선포

파키스탄 정부가 수감 중인 임란 칸 전 총리의 정당이 집권한 북서부 지역에 비상사태를 선포하고 주정부의 권한을 정지시켰습니다.

아시프 알리 자르다리 파키스탄 대통령은 11일 “증가하는 테러 사건과 치안 상황”을 이유로 카이베르 파크툰크와주에 비상사태를 선포한다고 발표했습니다.

셰바즈 샤리프 연방정부 총리가 카이베르 파크툰크와주 정부가 이슬람 무장세력의 위협에 제대로 대응하지 못했다면서 비상사태 선포 권고안을 내각에 제출했고, 자르다리 대통령이 이를 받아들였다고 대통령실은 설명했습니다.

이에 따라 주정부의 권한은 주지사와 11명으로 구성된 자문위원회로 이관되며, 비상조치는 우선 6개월간 시행됩니다.

연방정부는 이 지역에 군 병력을 배치할 계획도 밝혔습니다.

그러나 칸 전 총리 측은 이번 조치를 “비상사태로 위장한 쿠데타”라고 비난했습니다.

이번 조치는 칸 전 총리의 석방을 요구하는 지지자들이 수도 이슬라마바드로 대규모 행진을 예고한 가운데 나왔습니다.

당국은 칸 전 총리의 여동생 3명과 지지자 수백 명을 구금하고, 주요 도로를 차단하는 등 시위 확산에 대비하고 있습니다.

칸 전 총리는 부패 등 혐의로 2023년부터 수감 중이며, 관련 혐의가 정치적 동기에 따른 것이라고 주장하고 있습니다.

VOA 뉴스