사우디 원유 수출 회복…트럼프 “이란 분쟁 끝나면 유가 급락”

사우디아라비아의 압둘아지즈 빈 살만 에너지부 장관은 6일 동서 송유관을 통해 홍해 수출 터미널로 운송되는 원유가 580만 배럴에 달했다고 밝혔습니다.

압둘아지즈 장관은 바레인에서 열린 역내 산업 포럼에서 이같이 밝혔습니다.

이 송유관은 지난달 10일 공격으로 파손됐습니다. 공격의 배후를 자처한 단체는 없었지만, 일각에서는 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군과 이라크 민병대가 배후로 지목됐습니다.

해상 운송 추적업체 ‘케이플러(Kpler)’는 공격 이후에도 사우디아라비아의 홍해 원유 수출 거점이 회복력을 보이고 있다고 밝혔습니다.

케이플러에 따르면 지난달 17일부터 이달 4일까지 얀부와 무아지즈에서 선적이 확인된 원유는 약 4천500만 배럴에 달했습니다.

케이플러는 사회연결망서비스 X에 “이번 회복으로 사우디아라비아는 외부 위험에 더 많이 노출된 해상 요충로에 대한 의존도를 낮추면서도 원유 수송을 지속할 수 있는 능력을 강화하게 됐다”고 밝혔습니다.

국제유가의 기준인 브렌트유는 6일 배럴당 97달러 56센트에 거래됐고, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 87달러 50센트를 기록했습니다.

두 유종 모두 지난달에는 배럴당 100달러를 넘어서며 수개월 만에 최고치를 기록했습니다.

이번 유가 하락은 에너지 가격 상승에 대응하기 위한 국제사회의 공동 노력이 이어지는 가운데 나왔습니다.

주요 7개국(G7) 회원국들은 앞으로 4개월 동안 디젤과 원유 1억 배럴을 공급하는 계획을 지난 2일 발표했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 디젤 가격 상승의 주요 원인으로 러시아 에너지 시설에 대한 우크라이나의 공격을 지목해 왔습니다.

이런 가운데 호르무즈 해협에서는 걸프 지역에서 반출되는 원유 물량이 증가했음에도 불구하고 상선 운항 차질과 공격이 계속되고 있습니다.

트럼프 대통령은 지난 5일 이란과의 분쟁이 “매우 빠르게 끝날 것이며, 가격도 아주 큰 폭으로 내려갈 것”이라고 전망했습니다.

트럼프 대통령은 핵무장한 이란이 초래할 위협을 고려하면 높은 유가는 “세계를 안전하게 지키기 위해 치러야 할 작은 대가”라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 네브래스카주 유세에서 “현재 우리는 전쟁 전보다 더 많은 원유를 해협을 통해 반출하고 있다”고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이란의 유조선 공격도 언급했습니다. 가장 최근인 5일 호르무즈 해협을 빠져나가던 유조선 한 척이 정체불명의 발사체에 맞았다고 영국 해사무역기구(UKMTO)가 밝혔습니다. 선원들은 모두 안전한 것으로 전해졌으며 당국은 사건을 조사하고 있습니다.

영국해사무역기구(UKMTO)는 같은 날 별도의 사건도 기록했습니다. 오만 하사브에서 북쪽으로 약 11해리 떨어진 해상에서 이란군이 호르무즈 해협으로 진입하던 유조선 한 척에 교신해 “회항하지 않으면 선박이 공격받을 것”이라고 경고했으며, 해당 선박은 이란군의 지시에 따라 회항했다고 밝혔습니다.

이런 가운데 미군은 지난 5일 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 시행하면서 상선 130척의 항로를 변경했다고 밝혔습니다.

미국 중부사령부(CENTCOM)의 브래드 쿠퍼 사령관은 성명에서 “미군은 이 임무에 모든 역량을 집중하고 있다”고 밝혔습니다.

이어 “봉쇄를 뚫으려는 선박에 대해서는 신속히 대응할 것”이라며 “우리 군은 고도로 훈련됐고 전문적이며 치명적인 전력을 갖추고 있다”고 말했습니다.

쿠퍼 사령관은 호르무즈 해협과 오만만을 통과하는 모든 선박의 선원들에게 공식 안전 방송을 청취하고 지침을 준수하는 한편, 필요할 경우 미국 해군에 연락할 것을 당부했습니다.

VOA 뉴스