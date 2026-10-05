연결 가능 링크

언어 선택
Live
site logo site logo
이전 다음
속보
비디오

'과장이 아닙니다' 이건 영어로 어떻게 말할까요?

'과장이 아닙니다' 이건 영어로 어떻게 말할까요?
Embed
'과장이 아닙니다' 이건 영어로 어떻게 말할까요?

No media source currently available

0:00 0:02:18 0:00
다운로드

오늘은 과장이 아니다. 정도가 지나친 과장된 말이 아니라는 표현 영어로 배워보겠습니다.

VOA 한국어 TV 프로그램 VOA 한국어 라디오 프로그램
XS
SM
MD
LG