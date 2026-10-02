민주콩고, 에볼라 사망자 4천 명 넘어…치료 시설 화재·보건 인력 파업

아프리카 콩고민주공화국에서 에볼라로 인한 사망자가 4천 명을 넘어서며 확산세가 지속하고 있습니다. 콩고민주공화국 당국은 의료시설 파괴와 보건 인력의 임금 체불, 주민들의 불신까지 겹치면서 방역에 어려움을 겪고 있습니다.



콩고민주공화국(DRC·민주콩고) 보건부가 지난1일 발표한 최신 집계에 따르면, 민주콩고 내 에볼라 사망자가 4천 명을 넘어섰습니다.

당국이 에볼라 바이러스 확산 억제에 어려움을 겪고 있는 가운데, 이번 발병은 역사상 가장 빠르게 확산하는 에볼라 사태입니다.

이 자료에 따르면 지난 5월 15일 에볼라 발병이 공식 선언된 이후 7개 주에서 8천300명의 확진자가 발생했고, 이들 중에 4천18명이 목숨을 잃었습니다. 2천 명 이상은 회복했습니다.

이번 발병은 승인된 백신이나 치료제가 없는 분디부조 바이러스에 의한 것으로 민주콩고에서17번째로 발생한 것이며, 민주콩고 역사상 규모가 가장 크고 사망자도 가장 많습니다.

다만 사망자와 감염자 규모는 2014년부터 2016년까지 서아프리카에서 발생한 에볼라 발병에 이어 두 번째입니다. 당시 기니와 라이베리아, 시에라리온에서 2만8천600명 이상이 감염됐고 최소 1만1천 명이 사망했습니다.

유엔에 따르면 이번 주 초 민주콩고 부니아 외곽 키곤제 지역에서는 무장단체의 무기를 수색하던 군인들이 에볼라 감염 환자 이송센터가 있는 실향민 수용소에 불을 질렀습니다. 이로 인해 약 1만9천 명이 피란길에 올랐습니다.

유엔(UN)의 줄리앙 아르네이스 수석 에볼라 조정관은 성명을 내고 “환자 이송센터를 잃는다는 것은 대응 역량과 투입된 자원을 잃고 모든 것을 다시 시작해야 한다는 의미”라며 “무엇보다 사람들이 꼭 필요한 의료 서비스를 받지 못하게 된다는 뜻”이라고 말했습니다.

지난1일 부니아에서는 보건 인력들이 밀린 임금 지급을 요구하며 시위를 벌였습니다. 시위대는 ‘돈이 없으면 데이터도 없다’, ‘몇 달째 임금을 받지 못했다’고 적힌 손팻말을 들었습니다.

시위에 참여한 보건 인력 가운데 한 명인 비옹기 베이자는 AP통신에 “일부 인력은 지난 8월과 9월 임금을 받지 못했다”고 밝혔습니다. 현장 보건 인력들은 이번 발병이 시작된 이후 여러 차례 파업을 벌였습니다.

국제의료구호단체인 ‘국경없는의사회(MSF)’ 소속 의사 한 명도 민주콩고에서 에볼라에 감염돼 지난1일 늦게 특별 의료 항공편으로 네덜란드에 도착했습니다. 레이던대학병원은 성명을 통해 해당 환자가 이후 고도 격리 병동으로 이송됐다고 밝혔습니다.

국경없는의사회는 성명에서 “이번 위기로 인한 인명 피해는 민주콩고에서 전례 없는 수준이며, 지역사회는 민주콩고에서 기록된 사상 최대 규모의 에볼라 발병에 직면해 있다”고 밝혔습니다.

보건 인력도 지금까지 최소 50명이 바이러스에 감염된 뒤 사망했습니다.

주민들의 불신 역시 방역 대응에 걸림돌이 되고 있습니다.

집권당인 민주사회진보연합(UDPS) 소속 지역 관리 마리-셀레스탱 카롱드와는 지난달 27일 부템보 자택에서 폭행을 당해 숨졌습니다. 그는 라디오 프로그램에서 정부의 방역 조치를 옹호한 뒤 공격을 받았으며, 자택에도 불이 났습니다.

카롱드와의 손녀 사제스 카비라는 지난달 30일 장례식에서 “사람들이 할아버지를 때린 뒤 집에 불을 질렀다”고 AP 통신에 말했습니다.

미국 국무부는 미국이 이번 에볼라 발병 대응을 위해 보건·인도주의 지원금 8억8천700만 달러를 직접 제공했으며, 최대 지원국이라고 밝혔습니다.

미국 국무부는 지난 9월 23일 뉴욕에서 열린 유엔총회 기간에 2억6천700만 달러의 추가 지원도 발표했습니다. 이 자금은 새로운 에볼라 치료시설 설치와 시신 매장 지원팀의 안전 운영, 보호장비 제공, 감시 활동 확대, 접촉자 추적 등에 사용될 예정입니다.

VOA 뉴스