북한 미사일 발사 당시 미 무인정찰기 출격…중국 연안도 정찰

북한이 탄도미사일을 발사할 당시 일본 시마네현 인근 해상에서 미군의 무인 해상감시·정찰기가 포착됐습니다. 한편 한국에서 출발한 미군 정찰기가 또다시 중국 연안까지 이동해 해안선을 따라 비행한 정황도 확인됐습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

북한이 12일 탄도미사일을 발사한 당시 일본 시마네현 인근 해상에서 미군의 MQ-9B ‘씨가디언(SeaGuardian)’ 무인 해상감시·정찰기가 비행한 것으로 나타났습니다.

항공기 추적 서비스인 ‘플라이트레이더24(Flightradar24)’에 따르면 씨가디언은 지난 11일 오전 11시 20분쯤, 일본 기타큐슈 인근에서 비행을 시작했습니다.

이후 시마네현 오다 인근으로 추정되는 북부 해상에서 수시간 동안 레이더에 나타났다 사라지기를 반복한 씨가디언은, 북한의 미사일 발사를 앞둔 시점인 12일 오전 5시 15분쯤 다시 포착됐습니다.

이어 한반도 동해상과 가까운 이 해역에서 집중 비행한 것으로 분석됐습니다.

이후 북한은 이날 오전 6시경 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다.

씨가디언은 장시간 비행이 가능한 무인기로, 해상 감시와 정찰 등의 임무에 활용됩니다.

광범위한 해상 감시 레이더와 전자정보 수집 장비 등을 탑재할 수 있어, 북한의 미사일 발사와 관련된 움직임이나 발사 이후 상황을 감시하는 데 활용됐을 가능성도 제기됩니다.

앞서 북한이 지난 6일 동해상으로 탄도미사일을 발사했을 당시에도 미국과 한국 군 정찰자산의 활동이 포착된 바 있습니다.

따라서 이번 씨가디언의 비행 역시 북한의 미사일 발사 전후 상황을 감시하거나 관련 정보를 수집하기 위한 임무였는지 주목됩니다.

한편 한국 평택에서 출발한 미군 정찰기가 또다시 중국 연안까지 비행한 정황도 포착됐습니다.

미군의 봄바디어 ‘아레스(ARES)’ 정찰기는 11일 평택 인근에서 이륙한 뒤 중국 연안으로 이동했습니다.

아레스는 타이완 해협 인근에서 중국 동부 해안을 따라 북상하며, 중국 본토와 일정한 거리를 유지한 채 비행한 것으로 나타났습니다.

북쪽으로는 산둥성 인근까지 이동했으며, 이날 밤부터 12일 오전까지 수 시간 동안 중국 연안에서 활동한 것으로 분석됐습니다.

한국에서 출발한 미군 정찰기가 중국 연안에서 비행하는 모습은 지난 7월에도 두 차례 포착됐으며, 8월 들어서는 이번이 처음입니다.

이처럼 미군 정찰기가 중국 연안까지 이동해 장시간 비행한 정황이 잇따라 포착되면서, 중국의 군사 활동을 둘러싼 미군의 정찰 움직임에도 관심이 쏠립니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.