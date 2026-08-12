미한일 "북 미사일 국제 안보 위협…도발 즉각 중단해야"

북한이 12일 또다시 탄도미사일을 발사한 가운데 미국은 한국, 일본과 협의를 갖고 북한의 잇단 탄도미사일 발사를 규탄했습니다. 북한의 계속된 탄도미사일 발사가 유엔 결의 위반이라고 지적하면서 즉각 중단할 것을 촉구했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

미국은 12일 한국, 일본 외교당국과 함께 북한의 이날 탄도미사일 발사에 대한 협의를 갖고 대응 방안을 논의했습니다.

미국 국무부 데이비드 와일레졸 동아태국 한일 담당 부차관보는 이날 백용진 한국 외교부 한반도정책국장, 아리요시 다카시 일본 외무성 아시아대양주국 심의관과 전화협의를 갖고, 북한의 탄도미사일 발사가 관련 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 행위라는 데 뜻을 같이했습니다.

이어 역내와 국제사회의 평화와 안보를 위협하는 도발을 즉각 중단할 것을 북한에 촉구하고, 미한일 3국 간 긴밀한 공조를 이어가기로 했습니다.

미국 인도태평양사령부도 이날 성명을 내고 최근 미사일 발사를 인지하고 있으며 동맹, 파트너국과 긴밀히 협의하고 있다고 밝혔습니다.

이어 현재 평가로는 이번 사건이 미국의 인력과 영토, 동맹국에 즉각적인 위협이 되지 않는다면서도 미국은 본토와 역내 동맹 방위에 대한 공약을 계속 유지하고 있다고 강조했습니다.

앞서 북한은 이날 오전 6시쯤 강원도 원산 일대에서 동해상으로 탄도미사일 1발을 발사했습니다.

이는 지난 6일 단거리 탄도미사일 발사 이후 6일 만에 이뤄진 것으로, 북한이 올해 발사한 탄도미사일은 이번이 11번째입니다.

한국 합동참모본부는 이날 발사된 미사일이 700km 이상 비행했다며 정밀분석을 진행하고 있다고 밝히고, “군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계 태세를 강화한 가운데, 한미일은 북한 탄도미사일 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다”고 전했습니다.

한국 국가안보실은 관계기관이 참석한 긴급 안보상황 점검회의를 열고, 북한이 지난 6일에 이어 연속으로 탄도미사일을 발사한 데 우려를 표하며 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 도발을 즉각 중단할 것을 촉구했습니다.

일본 방위성도 이날 오전 6시쯤 북한이 미상 발사체를 발사했다며 발사 장소와 비행거리 등을 분석하고 있다고 밝혔습니다.

북한의 이번 발사는 오는 17일부터 27일까지 실시되는 한미연합연습 '을지 자유의 방패(UFS)'를 앞두고 이뤄졌습니다. 북한은 그동안 이 같은 연례 연합훈련을 '북침 연습'이라고 주장하며, 미사일 발사 등 무력 도발을 감행해 왔습니다. 그러나 미국과 한국 정부는 줄곧 이 같은 연합훈련이 방어적 성격의 정례적 훈련이라는 점을 강조하면서 북한의 주장을 일축해왔습니다.

VOA 뉴스