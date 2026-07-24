미국, '강제노동 관세' 60개국에 부과…한국도 12.5% 적용

미국의 도널드 트럼프 행정부가 무역법 301조를 근거로 강제노동 관세 10~12.5%를 60개국에 부과했습니다.

미국 무역대표부(USTR)는 23일 강제노동으로 생산된 제품의 수입을 금지하거나 효과적으로 집행하지 않은 60개국에 이 같은 관세를 확정한다고 발표했습니다.

이에 따라 한국도 사실상 12.5%의 관세가 적용되게 됐습니다. USTR은 한국에 대해 제품별 최혜국 대우 세율이 12.5% 미만일 경우 강제노동 관세와 합산해 12.5%를 채우고, 이미 12.5% 이상이면 강제노동 관세를 0%로 처리하는 방식을 적용한다고 밝혔습니다. 실질적으로 12.5%를 하한선으로 설정한 것입니다.

새 관세는 24일 0시 1분부터 발효됐으며, 이번 조치는 한국을 포함한 주요 60개 무역 상대국을 대상으로 합니다.

USTR은 이들 나라가 강제노동으로 생산된 제품의 수입을 금지하거나 효과적으로 집행하지 않아 미국 무역에 부담을 준다고 판단했습니다. 60개국의 대미 수출은 미국 전체 수입의 99%에 달합니다.

제이미슨 그리어 무역대표부 대표는 이날 성명에서 "수십 년간의 도덕적 설득에도 전 세계 공급망에서 강제노동이 근절되지 않았다"며 "미국은 거의 한 세기 동안 강제노동 생산 상품의 수입을 금지해왔고, 이제 무역 파트너들도 같은 조처를 해야 할 때"라고 강조했습니다.

60개국 가운데 영국, 캐나다, 멕시코 등 약 20개국에는 10%가 부과됐고, 나머지 국가들에는 12.5%가 적용됐습니다. 한국·일본·스위스는 12.5% 상한 방식을 적용받았고, 유럽연합(EU)과 타이완에는 10%가 기준이 됐습니다. 중국에는 우대 조치 없이 12.5%가 기존 관세에 그대로 추가됩니다.

자동차, 철강 등 안보 명목 품목별 관세 부과 대상과 식품, 비료, 에너지 제품 일부는 이번 관세에서 제외됩니다.

미국 정부의 이같은 조치에 대해 한국 정부는 미국 측이 기존 한미 무역합의를 준수하겠다는 입장을 재확인했다고 밝혔습니다.

연합뉴스 등 한국 언론 보도에 따르면 청와대는 이날 미국 정부의 발표 직후 "한미 양국은 관세 합의가 준수돼야 한다는 데 공감대가 있는 만큼, 아직 조사가 진행 중인 공급과잉 301조 등을 포함해 최종적으로 양국 간 합의한 15%가 지켜질 수 있도록 미국측과 긴밀히 협의해 나갈 예정"이라고 밝혔습니다.

한국은 지난해 미국과의 무역 합의를 통해 기존 25% 관세를 15%로 낮춘 바 있으며, 이번 강제노동 관세에 이어 조만간 부과가 예상되는 과잉생산 관세까지 더해질 경우 합의 상한인 15%를 넘을 수 있습니다.

한국 정부는 앞서 지난 9일 워싱턴에서 열린 관련 공청회에 참석해 12.5% 관세 부과는 부당하다는 입장을 미국 측에 전달한 바 있습니다.

또 최근 한국의 김정관 산업통상자원부 장관과 여한구 통상교섭본부장이 미국을 긴급 방문해 고위급 회담을 했으며, 강제노동 및 과잉생산 301조 관세를 합산하더라도 한미 무역합의에 따라 총 관세율이 15%를 초과해서는 안 된다는 점을 설득해왔습니다.

앞서 미국 연방대법원은 지난 2월 트럼프 행정부가 국제비상경제권한법에 근거해 부과한 상호관세를 위법으로 판결했습니다.

트럼프 행정부는 이를 대체하기 위해 무역법 122조에 따른 10% 글로벌 관세를 부과했으나, 이 조치는 최장 150일만 가능해 24일 0시를 기해 효력이 종료됐습니다.

이에 따라 USTR은 이를 대체하기 위해 지난 3월부터 무역법 301조를 동원해 과잉생산과 강제노동 등 항목으로 각국을 조사해왔습니다.

무역법 301조는 외국 정부의 부당하거나 차별적인 관행에 관세 부과 등으로 대응할 권한을 행정부에 부여하는데, 한국은 이번 강제노동 조사와 아직 진행 중인 과잉생산 조사 두 가지에 모두 포함돼 있습니다.

VOA 뉴스