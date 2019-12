Everyday Grammar: Phrasal Verbs + Take (구동사 + Take)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 동사에 부사나 전치사가 따라붙는 ‘구동사’에 익숙해지면, 영어가 한결 쉬워집니다. 그 중에서 ‘back’이 들어가는 구동사들을 앞서 두차례 살펴봤는데요. 이번 강좌에서는 ‘take’를 사용한 것들을 소개합니다.

카베와 루시아의 대화로 시작합니다.

카베: Why does this place look familiar? (이 장소가 왜 친숙해 보이죠?)

루시아: Well, we just did an episode on phrasal verbs with BACK. (아이고, BACK이 들어간 구동사들에 대한 강좌를 우리가 금방 했잖아요.) And now we’re doing an episode on... (그리고 우리가 지금 하는 강좌는... )

카베: Wait! (기다려요!) Don’t tell me. (제게 알려주지 마세요.) Phrasal verbs with TAKE? (TAKE이 들어간 구동사인가요?)

루시아: Yup, pretty much. (네, 바로 그렇죠.)

▪ 구동사 + Take

영어에는 구동사가 많습니다. 그 가운데 일부는 여러 의미를 가졌는데요.

이번 강좌에서는 TAKE이 들어간 구동사들을 몇개 소개합니다. 각각 두가지 이상 의미가 있으니, 주의 깊게 살펴보세요.

루시아가 이렇게 말합니다.

“Alright! (좋아요!) I just hope we can TAKE IN all that information. (우리가 그 모든 정보를 받아들이길 바랄뿐입니다.)” *take in: 이해하다, 흡수하다

▪ TAKE BACK

1. 사거나 빌린 것을 제자리에 돌려놓다, 반납하다

예문) “I need to TAKE BACK the sweater. It’s too big for me.” 그 스웨터 반품해야돼요. 저한테 너무 크거든요.

2. 말하거나 생각했던 것이 옳지 않았음을 인정하다

예문) “Mike TOOK BACK his criticism of Jeremy.” 마이크는 제리미를 향한 비판을 취소했습니다.

▪ TAKE OVER

1. 장악하다

예문) “The military is threatening to TAKE OVER the country.” 군부가 나라를 장악하겠다고 위협하는 중입니다.

2. 멈춘 일을 인계받다

예문) “John’s last day at the office was Friday. So, Sarah TOOK OVER the project.” 사무실에서 존의 마지막 날이 금요일이었어요. 그래서, 사라가 프로젝트를 넘겨받았습니다.

▪ TAKE OFF

1. 이륙하다

예문) “Our flight TOOK OFF on time.” 우리 비행편은 제 시각에 이륙했습니다.

2. 빠르게 성공하다, 도약하다

예문) “The restaurant TOOK OFF after it was featured on the morning show.” 그 식당은 아침 방송에 다뤄진 뒤 떠올랐어요.

▪ TAKE OUT

1. 비용을 대면서 식당 등에 데려가다, 대접하다

예문) “My family TOOK me OUT for dinner for my birthday.” 저희 가족이 제 생일에 저녁을 사줬습니다.

2. 내버리다, 제거하다

예문) “Don’t forget to TAKE OUT the garbage and recycling.” 쓰레기와 재활용품 내놓는 것 잊지 마세요.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.