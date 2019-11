Everyday Grammar: Phrasal Verbs + Back (구동사 + Back)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 동사에 부사나 전치사가 따라붙는 ‘구동사’들에 익숙해지면, 영어가 한결 쉬워집니다. 오늘은 그 중에서 ‘back’이 들어가는 구동사들을 살펴보겠습니다.

루시아와 카베의 전화 통화로 시작합니다.

루시아: Hmm…A missed call. (흠…부재중 전화.) I need to give Kaveh a call back and see where he is. (카베에게 다시 전화해서 어디 있는지 봐야겠어요.)

카베: Hello. (여보세요.)

루시아: Hey Kaveh, where are you? (이봐요 카베, 어디 있어요?)

카베: Hey! I’m on my way! (이런! 지금 가는 길이에요!) Did you start without me? (저 없이 시작하셨어요?)

루시아: Yes! (네!) But I can wait for you. (하지만 당신을 기다릴 수 있어요.) Oh, and remember how I said I would help you move this Saturday? (오, 그리고 오는 토요일에 당신 이사 돕는 것 제가 어떻게 말했는지 기억하세요?) Well, I need to BACK OUT of that. (그런데, 그 말 취소해야겠어요.)

카베: What? (뭐라고요?) Let’s BACK UP for a minute. (잠깐 물러서 봅시다.) Remember how I took care of your plant when you were on vacation and you said you owed me one? (당신이 휴가 갔을 때 제가 당신 식물을 어떻게 돌봐줬는지, 그리고 당신은 제게 빚졌다고 말한 것, 기억하세요?)

루시아: I don’t want to GO BACK OVER this but you actually killed my plant. (저는 이걸 다시 얘기하고 싶지 않지만, 사실 당신이 제 식물을 죽였어요.)

카베: Please! (제발!) You’re great at moving. (당신은 이사를 잘하잖아요.)

루시아: OK, let’s talk about this later. (좋아요, 이것에 대해 나중에 이야기합시다.) First, get here so we can do our episode. (우선 여기 오세요. 그래서 우리가 이번 회 강의를 할 수 있도록요.)

▪ 구동사 + Back

구동사(phrasal verb)는 숙어적 표현의 일종입니다. 동사 뒤에 전치사가 따라붙거나, 부사가 따라오는 형태인데요. 둘 다 붙을 수도 있습니다.

오늘 익힐 구동사는 “back(뒤로)”이라는 단어를 포함한 것들인데요. 일상 대화에서 많이 사용합니다.

GO BACK OVER

무엇을 다시 논의하거나 점검하다

예문) I need to go back over the presentation go get it right. (저는 그 발표를 올바르게 만들기 위해 다시 점검해봐야 돼요.)

BACK OUT

앞서 동의한 것을 안 하기로 결정하다

예문) Stacy backed out of the competition at the last minute. (스테이시는 그 대회 임박해서 기권했어요.)

SET BACK

무엇· 누구의 진전을 지연시키다

예문) The building fire set back the development several months. (그 건물 화재는 개발을 수개월 지연시켰습니다.)

COME BACK

특정 장소나 논의 주제로 돌아가다

예문) During the meeting, Judy came back to her earlier point. (회의 도중에, 주디는 이전 의견으로 돌아갔습니다.)

지금까지 소개해드린 것들은, “back”을 사용한 구동사들의 몇 가지 예입니다. 그 밖에도 많습니다.

GIVE BACK 돌려주다

TURN BACK 되돌아오다· 되돌리다

PUT BACK 제 자리에 갖다 놓다, 연기·지체시키다

FALL BACK 물러나다, (가치나 양이) 줄어들다

BRING BACK 기억나게 하다, 다시 도입하다

WIN BACK 되찾다

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.