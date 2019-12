Everyday Grammar: Phrasal Verbs + Back, Part 2 (구동사 + Back, 2편 )

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 동사에 부사나 전치사가 따라붙는 ‘구동사’에 익숙해지면, 영어가 한결 쉬워집니다. 그 중에서 ‘back’이 들어가는 구동사들을 앞서 살펴봤는데요. 오늘은 2편입니다.

카베와 루시아의 대화로 시작합니다.

카베: You know, I’ve noticed you’re always listening to interesting music. (있잖아요, 당신이 언제나 흥미로운 음악을 듣는 걸 알게됐어요.)

루시아: Thanks! (고맙습니다!) I’m actually in a 90s pop phase right now. (지는 지금 실제로 90년대 팝 음악 단계에 있어요.) “Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me…” (그걸 돌려놔, 다시 노래해, 그걸 돌려놔, 다시 내게 노래해줘요….)

카베: I’ve heard that song before! (그 노래 전에 들어봤어요!) Moloko? (몰로코인가요?)

루시아: Yeah, that’s the group! (네, 그 그룹이죠!) I think we should BRING BACK music of that period. (우리가 그 시절 음악을 다시 도입해야한다고 생각해요.)

카베: Yeah! (네!) Like TURN BACK time. (회고 시간처럼요.)

루시아: To WIN BACK listeners and dancers everywhere. (음악을 듣고 춤추는 사람들을 모든 곳에서 되찾기 위해서요. )

카베: OK, calm down. (좋습니다, 진정하세요.)

▪ 구동사 + Back

‘BACK (뒤로)’이라는 단어를 사용한 구동사가 오늘의 주제입니다. 음악이 아니고요.

앞선 강좌에서 같은 주제를 한차례 다룬 적이 있는데요. BACK을 사용한 구동사는 그 밖에도 많습니다.

BACK이 구동사에서 두번째 자리에 오면, “다시” 혹은 “돌려놓다”라는 뜻입니다.

GIVE BACK

: 무엇을 누구에게 반납하다

예문) “She GAVE the jacket BACK to her sister.” (그녀는 그 재킷을 언니에게 돌려줬습니다.)

TURN BACK

: 왔던 길로 돌아가다

예문) “There is a storm coming. We need to TURN BACK.” (폭풍이 오고 있어요. 우리는 돌아가야합니다.)

PUT BACK

: 무엇을 제 자리에 갖다 놓다

예문) “After you use the key, please PUT it BACK.” (그 열쇠를 사용하신 뒤, 부디 제 자리에 놔주세요.)

BRING BACK

: 무엇ㆍ누구와 함께 돌아오다

예문) “Did you BRING me BACK anything from the store?” (가게에서 뭐라도 저한테 가져오셨나요?)

WIN BACK

: 이전에 가졌다가 잃은 것을 되찾다

예문) “We have to work hard to WIN BACK their support.” (우리는 그들의 지지를 되찾기 위해 열심히 일해야돼요.)

이 밖에 BACK이 들어간 구동사는 많습니다. 하나 하나의 의미와 사용법을 알아두시는 것이 좋습니다. 다음 시간에는 TAKE이 들어간 구동사들을 다뤄보겠습니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.