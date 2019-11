[VOA 뉴스] “완성도 의문…‘KN-23 조합’ 위협”

본문 보기 본문 닫기

북한이 최근 발사한 초대형 방사포에 대해 전문가들은 여전히 완성도에 의문을 나타내고 있습니다. 그러나, 북한이 최근 잇따라 선보인 무기들을 실전 배치해 모두 투사할 경우 한국의 미사일 방어망을 무력시킬 수 있는 위험이 있다고 진단했습니다. 김동현 기자가 취재했습니다.



북한 매체들은 지난달 31일 동해상에 쏜 발사체의 연사 간격이 3분대로 크게 줄었다는 점을 강조했습니다.



앞서 지난 8월과 9월 각각 17분과 19분의 발사 간격과 비교하면 큰 진전을 냈다는 겁니다.



그러나, 독일의 미사일 전문가 마커스 실러 박사는 VOA에 일반적인 방사포의 연사 속도는 ‘초 단위’라며, 오히려 3분이라는 간격이 발사 과정에서 어떤 장애가 발생했을 가능성을 제기한다고 주장했습니다.



마커스 실러 / 독일 미사일 전문가

"3분 대 간격은 너무 시간 차이가 많이 납니다. 통상 두번째 발사 목표는 미리 설정할 수 있기 때문에 어떤 장애가 생겼는지 의문이 듭니다."

“Time interval to three minutes sounds like a lot. I don't really know what the big problem was because you can program the targets in between even before you launch the first missile”



브루스 베넷 랜드연구소 선임연구원도 성능이 검증된 일반적인 방사포의 연사 속도가 20~30초 간격임을 고려하면, 한창 완성도에 못미친다고 지적했습니다.



브루스 베넷 / 랜드연구소 선임연구원

"두가지 가능성이 있습니다. 실패 가능성을 줄이기 위해 일부러 시간 차를 뒀거나, 발사 버튼을 눌렀지만 오작동이 발생했을 가능성이 있습니다"

"Maybe the most confident they felt was it they gave it a little bit more time. Alternatively, they may have pushed the button after 20 or 30 seconds and the missile didn't go and they had to massage it in some way to make it go after three minutes”



베넷 박사는 방사포의 비행 거리와 속도, 고도 등 고려할 때 일반적인 탄도미사일 특성을 보이며,



한국에 배치된 패트리어트 미사일 방어체계 등으로 충분히 요격이 가능할 것으로 진단했습니다.



다만 북한이 최근 선보인 이스칸데르급 미사일 KN-23등 신형 단거리 미사일과 조합해 발사할 경우엔 큰 위협이 될 수 있다고 지적했습니다.



브루스 베넷 / 랜드연구소 선임연구원

“핵 탄두를 장착한 KN-23을 투사해 미사일 방어체계를 무력화 시킨 뒤, 나머지 방어체계를 600mm 방사포로 무력화시키는 방안을 고려했을 가능성이 있습니다”



전문가들은 북한이 신형 무기를 조합해 발사하는 총력전 상황을 감안한 미사일 방어체계 전략에 대비가 필요하다고 강조했습니다.



VOA 뉴스 김동현입니다.