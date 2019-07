[VOA 뉴스] “화웨이, 비밀리에 북한 통신망 지원”

본문 보기 본문 닫기

중국의 거대 통신장비업체인 화웨이가 비밀리에 북한의 이동통신망 구축을 도왔다고 미 유력 언론이 보도했습니다. 전문가들은 화웨이의 대북 거래 시기를 더 정확히 알아야 대북제재 위반 여부를 평가할 수 있을 것이라며 신중한 반응을 보였습니다. 김영권 기자가 보도합니다.



미 ‘워싱턴포스트’ 신문은 22일 화웨이가 북한 정부의 상업용 무선 통신통신망 구축과 유지를 비밀리에 도왔다고 보도했습니다.



신문은 이 업체 내부 문서와 전직 직원 등 관계자들을 인용해 화웨이가 중국 국영기업인 판다국제정보기술과 제휴해 적어도 8년간 북한에서 다양한 프로젝트를 수행했다고 전했습니다.



이집트 통신업체인 오라스콤과 북한이 합작해 지난 2008년 서비스를 개시한 고려링크에 기지국과 안테나, 다른 장비들을 제공했다는 겁니다.



아울러 통신망 관리과 보증 서비스를 제공했고 통신 보안을 위한 암호 알고리즘 개발에도 협력한 정황, 미국이 지난 2017년 대북 제재 위반 혐의로 제재한 중국 업체 ‘단동커화’와 거래한 기록도 있다고 전했습니다.



화웨이와 판다는 국제사회의 대북제재가 강화되던 2016년에 철수한 것으로 알려졌습니다.



신문은 여러 정황을 볼 때 미국의 기술 부품을 이용하는 화웨이가 북한 정권에 제재를 가하는 미국의 수출통제법 위반 여부에 대한 의문이 제기되고 있다고 지적했습니다.



그러면서 미 상무부는 2016년 이후 화웨이와 북한 정부의 연계 혐의를 조사해 왔지만, 공식적으로 이를 연계하지 않았다고 덧붙였습니다.



화웨이는 신문에, 모든 국제법을 준수하고 있다며 혐의를 사실상 부인했고 제휴 업체인 판다는 언급을 거부했습니다.



화웨이는 미국의 거래 제한 대상으로 지정돼 있고, 미 법무부는 금융사기와 대이란 제재 위반 혐의로 화웨이를 기소한 상황입니다.



전문가들은 신뢰와 투명성이 부족한 화웨이와 북한 정권의 협력 가능성은 그리 놀랍지 않다면서도 대북 제재 위반 여부에 관해서는 정확한 정보가 더 필요하다고 말했습니다.



조슈아 스탠튼/변호사

“언제 거래가 이뤄졌고 달러로 결제됐는지에 (위반 여부가) 달려 있습니다. 미국 법무부가 조사를 더 해야 합니다.”

“depending on when the transactions occurred, and whether they were done in US dollars, The Justice department should investigate further.”



전문가들은 미국의 대북제재강화법이 발효된 2016년 2월 18일 이후에 화웨이와 북한 정권의 거래가 계속됐다면 명백한 제재 위반이라고 말했습니다.



미-중 무역 협상과 북한의 비핵화를 위한 미-북 실무협상이 별다른 진전을 보이지 않는 상황에서 이번 의혹이 어떤 파장을 미칠지 주목됩니다.



VOA 뉴스 김영권입니다.