[VOA 뉴스] “김정은 실무 협상 재개 약속”

마이크 폼페오 국무장관은 김정은 위원장이 미국과의 실무협상 재개를 약속했다고 밝히면서 북한이 대화에 나올 것을 촉구했습니다. 또, 협상을 제대로 한다면 검증 가능한 방식으로 북한을 비핵화할 수 있다고 강조했습니다. 김카니 기자가 보도합니다.



폼페오 장관은 18일 EWTN-TV와의 인터뷰에서 북한과의 새로운 대화가 조만간 재개될 것 같으냐는 질문에, 김 위원장이 몇 주 안에 실무 협상팀을 꾸릴 것이라고 말했고, 우리는 갈 준비가 됐다면서 이같이 밝혔습니다.



폼페오 장관은 특히, 북한과 협상을 제대로 한다면 전 세계에 대한 위험을 줄일 수 있고, 진정한 평화를 만들 수 있는 기회를 만들 수 있으며, 검증할 수 있는 방법으로 북한을 비핵화할 수 있다고 말했습니다.



그러면서, 전 세계는 비핵화가 이뤄진 사실에 편안해질 수 있고, 북한 주민들은 더 밝은 미래에 살 수 있다고 거듭 강조했습니다.



국무부는 앞서 미한 연합훈련 재개가 실무 협상에 영향을 줄 것이라는 북한 외무성 대변인 담화와 관련해 미국의 입장은 달라지지 않았다면서 조속한 실무협상 재개를 요구했습니다.



모건 오테이거스 / 미국 국무부 대변인 (지난 16일)

“협상 재개를 기대하며 두 정상의 합의에 진전을 낼 수 있는 모든 방법을 논의하길 바랍니다.” We will look forward of course to resuming those negotiations and we hope to talk about all the ways that we can advance progress on these commitments”



이런 가운데 폼페오 장관은 북한 외무성 담화와 관련해 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게, 훈련과 관련해 약속한 것들을 정확히 하고 있다며 대화가 계속 될 것으로 확신한다고 강조했습니다.



VOA뉴스 김카니입니다.