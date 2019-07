[VOA 뉴스] “북한 또 ‘시간 끌기’…트럼프도 현실 인식”

본문 보기 본문 닫기

최근 북한 외무성이 미한 연합훈련을 비난하며 실무협상에 영향을 미칠 것이라고 주장한 데 대해 미 상원 의원들은 약속을 어기고 시간을 끄는 북한의 행태는 아직도 변하지 않았다고 비판했습니다. 트럼프 대통령은 북한이 비핵화 의지가 없다는 점을 깨닫고 다음 대안을 마련해야 한다는 지적이 나왔습니다. 이조은 기자가 보도합니다.



북한이 미국과의 실무협상 개최 여부를 미한 연합군사훈련과 연계하려는 것과 관련해, 미 상원 외교위원회 소속 의원들은 놀랍지 않다는 반응을 보였습니다.



반복해서 약속을 어기고 시간 끌기 전략을 쓰는 북한의 행태는 과거와 하나도 달라진 게 없다는 겁니다.



린지 그레이엄/공화당 상원의원

“트럼프 대통령을 압박하기 위해 시간을 끄는 것뿐입니다. 북한은 트럼프 대통령이 무언가 하도록 만들려고 계속 변명을 하고 있습니다.”

I think they're just trying to run out the clock on Trump, and they're using one excuse after another trying to wait him out.



일부 의원들은 북한의 반복된 행태는 물론, 진전없는 미북 비핵화 협상 자체에 대한 피로감을 드러내면서 미국은 북한에 대한 미련을 버리고 다음 결정을 내려야 한다는 지적도 나왔습니다.



팀 케인/민주당 상원의원

“어느 시점에서 미국은 북한이 비핵화 하지 않을 것이라고 밝히고 그 다음 무엇을 해야할지 결정해야 합니다. 잘못은 트럼프 행정부가 아니라고 봅니다. 북한 탓입니다.”

I think at some point we have to say, ‘they're not going to do it and then we have to decide what to do.’ But again I don't fault the administration for that. I think that's on North Korea.



상원 외교위 동아태소위원장인 코리 가드너 의원은 북한이 약속을 지키게 만드는 방법은 최대 압박뿐이라는 사실이 다시 확인됐다고 주장했습니다.



코리 가드너/공화당 상원의원

“최대 압박만이 유일한 해법이라는 메시지가 행정부에 분명히 전달되는 계기가 되길 바랍니다. 북한을 테이블로 이끌고 약속을 지키게 만들 수 있는 유일한 방법은 최대 압박이지, 제재 완화나 상황을 쉽게 해주는 것이 아닙니다.”

So, I hope that this will send a clear message to the administration the maximum pressure is the only thing that has worked to bring them to the table, the only thing they can work to bring them into compliance with their promise. It's not by easing sanctions or making things easier.



트럼프 대통령이 시간은 본질이 아니라고 언급한 데 대해서는 또다시 속도 조절론을 꺼낸 것이라며, 정치적 ‘수사’에 불과하다는 지적도 나왔습니다.



팀 케인/민주당 상원의원

“트럼프 대통령은 다시 가드를 내리고 있는 겁니다. 얼마 전까지만 해도 자신이 어떻게 세기의 거래를 했으며 노벨평화상을 받을 것이라는 등의 얘기를 늘어놨으니까요.”

I think that’s he's climbing back down the ladder. I mean, he was talking about how he's gotten the deal of the century, and he's going to win the Nobel Prize. And now he's, I think, he's realizing that the North Koreans have been playing him.



의원들은 북한이 실무협상에 복귀하지 않을 경우 미국의 협상 중단 가능성에 대해선 말을 아꼈습니다.



의원들은 그러나 시간이 촉박한 건 북한이라면서 국제사회의 엄격한 제재 이행을 거듭 강조했습니다.



VOA 뉴스 이조은입니다.