[VOA 뉴스] 스틸웰 차관보 인준…공군 출신

데이비드 스틸웰 미국 국무부 동아시아태평양 담당 차관보 지명자에 대한 상원의 인준 절차가 완료됐습니다. 예비역 공군 준장 출신으로 합참에서 아시아를 담당했던 스틸웰은 한국어와 중국어뿐 아니라 일본어 실력도 갖춘 것으로 알려졌습니다. 이조은 기자가 보도합니다.



미국 상원은 13일 본회의 표결에서 데이비드 스틸웰 국무부 동아태 담당 차관보 지명자에 대한 인준안을 찬성 94표, 반대 3표로 가결했습니다.



지난해 10월 트럼프 대통령의 지명이 이뤄진 지 약 8개월 만에 이뤄진 인준입니다.



국무부에서 한반도 정책을 총괄하는 동아태 차관보 자리는 지난 약 1년간 공석이었습니다.



버락 오바마 전 대통령 시절 대니얼 러셀 차관보가 트럼프 행정부 출범 직후 사임한 뒤 수전 손튼 대행 체제로 유지됐지만, 손튼은 지난해 7월 사퇴했습니다.



하와이 출신인 스틸웰 차관보는 미 공군에서 35년간 복무한 예비역 공군 준장 출신입니다.



2015년 전역한 뒤에는 미 인도태평양사령부 내 중국 전략 포커스 그룹의 소장을 맡아왔습니다.



한국어와 중국어를 구사하며 일본어 실력도 일부 갖추고 있는 것으로 알려졌습니다.



최근 상원 인준 청문회에서는 대북 압박 유지의 중요성을 강조했습니다.



데이비드 스틸웰/국무부 동아태차관보 지명자 (지난 3월 청문회)

"미국은 이제 북한 말을 그대로 믿고 물러서지 않을 것이라는 사실을 북한도 잘 알고 있습니다. 미국은 그동안 북한에 여러 번 속았습니다. 꾸준한 대북 압박은 계속해서 효과를 낼 겁니다.”

North Koreans know that we’re not gonna pull back just on their word. We’ve been fooled enough times. The steady pressure will continue to have effect.



현재 국무부 동아태 담당 부서는 패트릭 머피 수석부차관보를 주축으로 북한 담당인 알렉스 웡 부차관보와 한국, 일본 담당인 마크 내퍼 부차관보 대행, 스티븐 비건 대북정책 특별대표가 대북 라인으로 활동하고 있습니다.



국무부 한반도 라인에서 군 출신은 태평양사령관을 지낸 해군 4성 장군 출신 해리 해리스 주한 대사가 있습니다.



국방부에서는 지난해 말 임명된 랜달 슈라이버 인도태평양 안보 담당 차관보가 한반도 라인을 이끌고 있습니다.



백악관에서는 국가안보회의 매튜 포틴저 아시아 담당 선임보좌관과 앨리슨 후커 한반도 담당 보좌관이 대북정책 등 한반도 현안을 총괄하고 있습니다.



스틸웰 지명자는 트럼프 행정부 대북 라인에서 활동하며 현재 진행 중인 미북 비핵화 협상에도 적극 참여할 예정입니다.



VOA 뉴스 이조은입니다.