[VOA 뉴스] “강력한 군사 역량…북한 위협 억지”

미국 하원의 애덤 스미스 군사위원장이 북한은 핵무기를 포기하지 않을 것이라며 북한을 지속해서 제재해야 한다고 밝혔습니다. 북한 위협을 억지하기 위해서는 동맹국들과 강한 연대를 유지해야하고 북한 위협에 대응할 군사 역량을 갖춰야 한다고 강조했습니다. 김카니 기자가 보도합니다.



워싱턴에 있는 국제전략문제연구소 CSIS가 주최한 미국이 직면한 안보 도전이라는 주제 토론회에 참여한 애덤 스미스 하원 군사위원장은, 미국의 적대국 중 하나로 북한을 지목하면서 북한은 핵무기를 포기하지 않을 것이라고 밝혔습니다.



그러면서 김정은은 북한을 핵무기 보유국으로 인정받고 싶어하지만 국제사회는 절대로 용납해선 안 된다고 강조했습니다.



애덤 스미스/ 미 하원 군사위원장

“김정은은 핵무기를 보유한채로 다시 국제사회의 일원이 되고 싶어합니다. 경제 제재의 해제를 받을 수 있게 말입니다.

제재를 지속해야 합니다.”

He would love to be able to keep his nuke weapons and be let back to the good graces of the int’l community so that they can get out from the economic sanctions.// We should Def continue with sanctioning them.



스미스 위원장은 이어 북한의 위협에 대응할 수 있는 가장 좋은 방안은 대북 억지력을 강화하는 것이라고 밝혔습니다.



동맹국들과의 연대와 강한 군사력으로 북한에 핵무기, 탄도 미사일 기술을 개발해선 안 된다는 분명한 메시지를 지속적으로 보내야 한다는 설명입니다.



애덤 스미스/미 하원 군사위원장

"한국에 강한 미국의 군대가 있고 역내 강한 동맹국들이 있어야 하는 이유가 여기에 있습니다. 북한 위협에 대응할 수 있는 군사적 역량을 갖고 있어야 합니다. 북한에 보낼 수 있는 가장 중요한 메시지입니다.

That’s why having a strong force in South Korea, having strong allies in the region and making sure we have the military capability to meet that threat. That’s the most important message we can send to North Korea.



스미스 위원장은 또, 북한이 핵무기를 사용하는 날이 온다면 북한 정권은 더이상 생존하지 못할 것이라고 경고했습니다.



애덤 스미스/미 하원 군사위원장

“북한이 할 수 있다고 생각하는 어떤 피해라도 일으킨다면 미국에게는 동맹국들이 있습니다. 북한은 더이상 존재하지 못할 겁니다. 이것이 미국이 사용할 수 있는 대북 억지입니다.”

Whatever harm they think they can cause, if they cause it, we have allies. You will cease to exist. That is the deterrent we ought to use on North Korea.



대북 억지력 강화를 역설한 스미스 위원장은 다만 북한과의 대화는 지지했습니다. 그러나 북한은 핵무기 보유로 얻을 수 있는 것은 없다고 분명하게 설득해야 한다고 강조했습니다.



VOA 뉴스 김카니입니다.