[VOA 뉴스] “선박 환적 북핵 자금줄…단속 강화”

미국은 북한의 불법적인 선박 간 환적에 대한 단속을 더욱 강화할 것이라고 안드레아 톰슨 국무부 군축·국제안보담당 차관이 밝혔습니다. 톰슨 차관은 또 비핵화는 북한의 최종적이고 완전히 검증된 비핵화를 의미하는 것이라며, 이 기준은 마지막까지 바뀌지 않을 것이라고 강조했습니다. 김동현 기자가 보도합니다.



안드레아 톰슨 차관은 3일 각국 언론사와의 전화회의에서 대북 제재를 위반한 선박 간 불법 환적에 대한 단속을 더욱 강화할 것이라고 밝혔습니다.



그러면서 이런 환적물이 김정은 정권에 들어가 북한의 핵과 미사일 프로그램에 사용된다는 점을 지적했습니다.



안드레아 톰슨 / 미 국무부 차관

“선박 간 환적물은 석탄이나 석유 제품이든, 사치품이든 김정은 정권에 돌아갑니다. 북한 주민들에게 돌아가지 않고 정권에 들어가 핵과 미사일 프로그램에 사용됩니다.”

“whether it is coal or petroleum products or luxury goods getting to chairman Kim regime. It doesn’t go to the people of North Korea it goes to the regime and turning to those nuclear program and missile program”



또 해당 지역 국가들도 이런 점을 인지하고 제재에 동참하고 있다고 설명했습니다.



톰슨 차관은 그러나 해상에서 불법 환적 선박을 단속하는 일이 쉽지 않다며, 국제 연대와 정보 공유가 중요하다고 강조했습니다.



안드레아 톰슨 / 미 국무부 차관

“환적 차단이 거대한 바다 위에서 이뤄지기 때문에 건초더미에서 바늘을 찾는 것과 같습니다. 우리가 단속에 나서면 그들은 장소를 바꾸거나 차단을 회피하는 기술에 적응하고 있습니다.”

“It is a bit of a needle in a hay sack. It is a large volume of water and the ships adapt their techniques as we interdict, they change their methods and locations”



톰슨 차관은 이어 대북 압박 캠페인을 지속할 것이라며, 지난주 아시아안보회의에서도 북한의 핵 기술과 불법 무기 확산을 차단하는 방안을 논의했다고 설명했습니다.



또 비핵화에 대한 정의는 미국과 북한이 합의한 “최종적이고 완전히 검증된 북한의 비핵화”이라고 강조했습니다.



안드레아 톰슨/미 국무부 차관

“트럼프 대통령이 최종적이고 완전히 검증 가능한 북한의 비핵화라는 점을 분명히 말했습니다. 이는 지금까지 바뀌지 않았습니다. 미북 정상이 처음부터 합의한 것입니다.”

“As he clearly stated the Final Fully Verified Denuclearization in North Korea. That has gone unchanged. That was from the initial agreement they’ve made."



톰슨 차관은 그러나 중국과 러시아가 주장하는 한반도 비핵화는 미국과 다르다면서, 계속 대화를 이어가는 것이야말로 외교이며 최종 단계에서 국제사회는 북한의 최종적이고 완전히 검증된 비핵화를 원할 것”이라고 말했습니다.



VOA 뉴스 김동현입니다.