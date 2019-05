[VOA 뉴스] “순항미사일…전술핵 대안 논의”

본문 보기 본문 닫기

미국은 핵무기 탑재가 가능한 해상 순항미사일을 한반도 전술핵의 대안으로 논의 중이라고 국방부 고위 관리가 밝혔습니다. 북한의 위협에 대해서는 충분히 인지하고 있으며 빠른 속도로 통합방어시스템을 개선하고 있다고 강조했습니다. 김동현 기자가 취재했습니다.



피터 판타 미 국방부 핵문제 담당 부차관보는 23일 워싱턴 DC에서 열린 세미나에서 VOA 에 ‘미국은 진정한 의미에서 전술핵무기를 갖고 있지 않다’면서 한반도 내 미국의 전술핵 재배치 가능성을 일축했습니다.



그러면서 북한 핵에 대한 역내 억지 수단으로 핵무기 탑재가 가능한 해상 순항미사일을 제시했습니다.



피터 판타 / 미 국방부 핵문제 담당 부차관보

“우리는 더 이상 그것들(전술 핵무기)을 가지고 있지 않습니다. 더 이상 없습니다. 현재 우리가 실제로 논의하고 있는 가장 작은 것은 해상 순항미사일 입니다.”

”We no longer carry those. We no longer have them. The smallest we are actually discussing at this current moment is a sea launched cruise missiles”



미국은 6.25 한국 전쟁 직후 주한미군에 전술핵을 배치했지만 지난 1991년 9월 한반도에서 전면 철수한 바 있습니다.



판타 부차관보는 전술핵 대안으로 해상 순항미사일이 고려되는 이유로 핵탄두 탑재가 가능하고, 기동성이 뛰어난 점을 꼽았습니다.



또 역내에 확장 억지력을 제공할 수 있고, 무엇보다 포착이 어렵다는 점이 핵심 장점이라고 언급했습니다.



피터 판타 / 미 국방부 핵문제 담당 부차관보

“억지력을 확장하느냐? 그렇습니다. 해상 순항 미사일의 가장 큰 장점은 해안으로 들어왔는지 여부를 적이 알지 못한다는 겁니다. 이것은 절대적으로 가장 큰 장점입니다.”

"Is it theater Yes. Does it extend deterrence? Yes. It’s most advantage of a sea launched cruise missile is having something that you don’t know whether it is on your coast or not. Is that the highest advantage? Absolutely”



판타 차관보는 한국과 일본 등의 핵무장 논의과 관련해서는 미국의 핵 억지력 확장만이 효과적인 대안임을 거듭 강조하며, 확실한 억지력을 제공할수록 핵 확산 가능성이 줄어든다고 설명했습니다.



또 미국은 북한 핵 위협을 분명히 인지하고 있으며, 핵 억지력과 미사일방어망 등 통합 방어시스템을 개선하고 있다고 밝혔습니다.



한편, 판타 부차관보는 트럼프 대통령의 ‘북한 핵시설 5개’ 발언과 관련해 ‘극비 사안’이라면서도, 2개 핵시설은 파악하고 있을 것이라고 말했습니다.



또 최근 북한의 단거리 탄도미사일 발사에 대한 미국의 미온적인 반응이 동맹국 방어에 소홀하다는 인상을 줄 수 있다는 지적에 “절대로 무시하고 있는 것이 아니며, 모두에게 위협이 된다는 사실을 충분히 인지하고 있다”고 강조했습니다.



VOA 뉴스 김동현입니다.