[VOA 뉴스] “북한-파키스탄 핵 협력 우려”

본문 보기 본문 닫기

아시아태평양 역내 국가들이 여전히 북한의 행동에 의문을 품고 우려를 갖고 있다고 전문가들이 지적했습니다. 인도는 파키스탄과 북한의 핵⋅미사일 협력 가능성에 대해, 일본은 북한의 단거리 미사일 발사에 대한 우려가 무시당할까 우려하고 있다는 지적입니다. 김카니 기자가 보도합니다.



영국 국제전략문제연구소 IISS 워싱턴사무소가 22일 주최한 아시아태평양 안보 포럼에서 아태 지역전문가들은 역내 국가들이 북한에 대해 갖고 있는 우려를 공유했습니다.



인도 전문가인 탄비 마단 브루킹스연구소 인도 프로젝트 국장은 인도가 북한의 핵확산 가능성에 대해 우려하고 있다고 밝혔습니다.



북한과 파키스탄의 핵⋅미사일 협력을 의심하고 있다는 겁니다.



탄비 마단/ 브루킹스연구소 인도프로젝트국장

"인도는 파키스탄과 북한 간 핵⋅미사일 프로그램 관련 교류가 있다고 생각하고 있습니다."

They believe that the Pakistani nuclear and missile program there is a lot of interaction.



이어 인도는 북한의 주요 무역 국가 중 하나지만, 북한 비핵화를 위해 미국의 대북 제재 정책을 지지한다고 밝혔습니다.



일본 사사카와 평화재단 미국지부의 아키모토 사토히로 회장 역시 최근 단거리 미사일 발사 등 북한의 행보가 걱정스럽다고 말했습니다.



아키모토 사토히로 / 사사카와평화재단 미국지회장

"북한의 단거리 미사일에 대한 일본의 우려가 무시당하지 않을까 우려가 있었습니다."

There was worry that Japanese issue of concern of short term missile will be ignored.



하지만 최근 스가 요시히데 일본 관방장관과 마이크 폼페오 국무장관이 북한 비핵화 달성을 위해 양국이 긴밀히 공조할 것이라는 입장을 최근 재확인했다는 점을 강조했습니다.



아키모토 사토히로 / 사사카와평화재단 미국지회장

“스가 관방장관이 미국을 방문했을 때, 미국과 일본은 북한 문제와 관련해 동일한 입장을 갖고 있다고 밝힌 바 있습니다.”

When Cabinet Secretary Suga was in town just about two or three weeks ago he basically said the U.S. and Japan were totally on the same page with regard to North Korea.



전문가들은 북한이 아시아태평양 지역의 안정을 해치는 행동을 중단해야 한다고 지적했습니다.



한편 인도와 일본은 이달초 남중국해에서 미국과 함께 해상 훈련을 하는 등 동맹 관계를 넓혀가고 있습니다.



다음 달 일본에서 열리는 G20에서도 회원국인 인도와 일본은 미국과 비핵화 공조 방안을 논의할 것으로 예상됩니다.



VOA뉴스 김카니입니다.