[VOA 뉴스] “미국, 북한 돈세탁 문제에 집중”

본문 보기 본문 닫기

대북 금융제재를 주도하고 있는 스티브 므누신 미국 재무장관이 북한의 돈세탁 문제에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 또 강력한 제재가 북한을 협상 테이블로 이끌었다며 앞으로 계속 제재를 이어갈 것이라고 강조했습니다. 오택성 기자가 보도합니다.



22일 미 하원 금융위원회 청문회에 출석한 스티븐 므누신 재무장관은 대북 금융 제재 강화 방안을 묻는 의원 질문에 지체 없이 돈세탁 단속 강화를 언급했습니다.



스티븐 므누신 / 미국 재무부 장관

“우리는 자금 송금과 돈세탁을 자행하는 사람들에 대해 굉장히 집중하고 있습니다.”

We are very focused on money transfer items. We’re focused on people doing money laundering.



최근 유럽연합 집행위원회가 북한 등 23개국을 돈세탁과 테러 자금에 취약한 나라라고 밝힌 바 있는데, 미국 역시 북한의 돈세탁 문제를 심각하게 바라보고 있음을 나타낸 겁니다.



므누신 장관은 그러면서 유엔 제재 등을 강화하기 위해 정보 당국과 긴밀하게 협조하고 있다고 밝혔습니다.



스티븐 므누신 / 미국 재무부 장관

“우리는 정보 기관과 긴밀히 협력해 특정 정보에 대한 기밀을 해제하고, 우리 금융 시스템을 사용하려는 사람들에 대한 제재를 통해 유엔 제재를 강화하고 있습니다.”

“We're working very closely with the intelligence community on declassifying certain information and enhancing the UN sanctions with our specific sanctions against people who are trying to use the financial system.”



미국이 북한의 선박을 압류하고, 북한은 미사일 도발을 감행하는 등의 갈등 상황 속에서 재무부의 다음 계획을 묻는 질문에 므누신 장관은 제재를 계속 유지하겠다고 밝혔습니다.



앤 와그너 / 미 공화당 하원의원

“대북 협상은 교착상태에 빠졌고, 북한은 점차 공격적으로 나오는데, 재부부가 취할 구체적 수단은 어떤게 있나요?”

“As talks with the North Koreans stall and North Korea demonstrates in its increasing aggression. What specific measures can we expect to come from Treasury, sir?”



스티븐 므누신 / 미국 재무부 장관

“대북 제재는 김정은 위원장을 협상 테이블로 데려왔다는 점에서 굉장히 중요하며, 우리는 제재를 계속 이어나갈 것입니다.”

“They've had a very important to fact on bringing the chairman to the negotiating table and we will continue to enforce those sanctions.”



트럼프 대통령이 그동안 유엔 대북 제재뿐 아니라 미국의 자체적인 대북 제재를 지속하는 노력을 펼쳐왔는데, 이것이 북핵 협상의 ‘키’였다는 겁니다.



북한이 최근 미사일 발사 도발과 선박 반환 요구 등 대북 제재 흔들기에 나섰지만, 미국 정부는 대북 제재 기조에 변함이 없다는 사실을 다시 확인했습니다.



VOA 뉴스 오택성입니다.