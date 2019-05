[VOA 뉴스] “북한 핵 개발 시설…최소 5곳”

본문 보기 본문 닫기

도널드 트럼프 대통령이 하노이 미북 정상회담에서 북한이 폐기해야 하는 핵 시설이 다섯 곳이라고 지적했다고 공개적으로 밝히면서 이들 시설들이 어느 곳인지 관심이 집중되고 있습니다. 미국의 핵 전문가들은 “북한이 폐기해야 하는 핵 시설은 최소한 5곳이라고 지목했습니다. 박승혁 기자가 보도합니다.



올리 하이노넨 전 국제원자력기구 IAEA 사무차장은 VOA와 인터뷰에서 핵 무기 개발의 기본적인 운용 도식만 적용해도 북한의 핵 개발 시설은 최소 5곳이라고 말했습니다.



(CG) 영변 핵 시설과 풍계리 핵 실험장은 물론, 기술적으로 플루토늄 금속변환 시설, 우라늄 농축 시설, 육불화우라늄 금속변환 시설 등이 각각 존재한다는 것입니다.



올리 하이노넨 / 전 국제원자력기구 사무차장

“(비핵화 하려면) 무기 제조 시설도 폐쇄해야 합니다. 핵 탄두 제조 시설도 폐쇄해야 합니다. 실험장도 한 군데 더 있을 것입니다.”

Manufacturing of components wherever they are, that site needs to be closed. And then putting the nuclear warheads together, assembly, that site needs to be closed. And possibly there’s the additional test site.



이미 알려진 대로 영변에서는 우라늄과 플루토늄 등 핵무기의 원료가 되는 핵분열 물질을 생산하고, 이를 추가로 가공해 실제 무기로 만들려면 서너 군데 시설이 더 필요하다는 설명입니다.



핵 폐기 전문가는 핵탄두 발파에 필요한 고성능 폭약 제조시설까지 더해 북한 핵 시설은 최소 6곳일 가능성이 높다고 말했습니다.



셰릴 로퍼 / 전 로스앨러모스연구소 연구원

“핵 폭탄을 터뜨리려면 핵 분열 물질을 반응시켜줄 고성능 폭약 장치를 개발해야 하는데, 이 장치를 만드는 시설이 존재해야 합니다.”

In a nuclear weapon you have conventional explosive to bring the fissile materials quickly. So there needs to be a place where those explosives are manufactured.



또 이란의 사례에서 관찰할 수 있듯이 북한도 똑같은 시설을 2곳씩 만들어 외부의 정찰이나 공격을 피하려 할 수 있다고

경고했습니다.



미 국방정보국 출신 전문가는 트럼프 대통령이 영변군 서위리에 있는 핵 시설을 언급한 것 같다고 추정했습니다.



브루스 벡톨 / 앤젤로주립대 교수

“북한은 2010년 영변 근처 서위리에서 영변 보다 많은 양의 고농축우라늄을 생산했습니다.”

In 2010 N Korea also had a site at Sowiri, which is near Yongbyon, that processes even more HEU than Yongbyon.



미국이 북한 핵 시설을 파악하고 있다는 사실은 향후 북핵 협상에서 중요한 요인으로 작용할 것이란 전망이 나옵니다.



게리 세이모어 / 전 백악관 국가안보회의 조정관

“트럼프 대통령의 발언은 미국이 북한을 향해 ‘영변 폐쇄를 충분한 조치로 볼 수 없으며 모든 시설을 폐쇄해야 한다’는 메시지를 전한 것입니다.”

The US is saying to NK we are not satisfied with dismantlement of Yongbyon. That’s not a sufficient step. We need to see all the facilities that produce fissile materials have to be closed down and dismantled.



전문가들은 북한 핵 시설들이 평양 근처 강선이나 영변 근처 분강 등 아직 실체가 밝혀지지 않은 장소에 흩어져 있을 것으로 추정했습니다.



VOA뉴스 박승혁입니다.