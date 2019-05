[VOA 뉴스] “북한, 로켓과 미사일 쐈다”

본문 보기 본문 닫기

미국과 한국이 북한이 발사한 단거리 발사체에 대해 명확하게 규정하지 않고 있었는데, 미 의회 청문회에 출석한 미 국방장관과 합참의장이 처음으로 “로켓과 미사일”이라고 밝혔습니다. 국방부 고위 당국자는 북한이 다양한 미사일을 보유하고 있다고 지적했습니다. 박승혁 기자가 보도합니다.



미 상원 세출위 청문회에 출석한 패트릭 섀너핸 국방장관 대행은 미국의 전투 태세를 설명하면서 북한의 발사체 발사 당시 합참의장으로부터 직접 받은

보고 내용을 밝혔습니다.



현재 북한이 로켓과 미사일을 쏘고 있다는 것이었습니다.



패트릭 섀너핸 / 미국 국방장관 대행

“던포드 합참의장이 제게 전화해 ‘지금 북한이 로켓과 미사일을 쏘고 있다’고 보고했습니다.”

I went for a run and Chairman Dunford called me and said NK is now shooting rockets and missiles.



미국과 한국 정부 고위 당국자들이 대북 외교 노력 유지 차원에서 북한 발사체에 대해 직접적으로 “미사일”로 표현하지 않았었지만 미 국방장관 대행이 이를 미사일로 밝힌 것입니다.



국방위 소속 의원도 북한 발사체를 단거리 미사일로 규정하며, 미한 연합훈련 축소 상황에서 주한미군의 대비 태세에는

문제가 없냐고 물었습니다.



수전 콜린스 / 공화당 상원의원

“지난 주말 북한의 단거리 미사일 실험으로 긴장이 계속되고 있는데 대비태세는 문제 없나요?”

Especially when tensions remain with NK’s recent short range missile test this past weekend?

조셉 던포드 / 미 합참의장

“현재 주한미군이 진행 중인 훈련으로도 우리의 목표인 ‘오늘밤 싸울 준비’가 충분히 돼 있다고 자신합니다.”

I’m absolutely confident that the training program we have in place right now will allow us to do what we talk about in USFK, which is “fight tonight.”



하원 군사위원회에서 열린 미사일방어 예산 청문회에는 국방부 전략 담당 차관보가 출석해



북한의 미사일은 여러 종류가 있다면서 그 역량을 얕봐선 안 된다고 강조했습니다.



제임스 앤더슨 / 미 국방부 차관보

“북한은 이동형 ICBM과 고체 추진형 중거리 탄도미사일, 잠수함 발사 탄도미사일 등 다양한 미사일을 종류별로 보유하고 있습니다.”

NK possesses a range of systems including mobile intercontinental ballistic missiles, solid propellant medium range ballistic missile, and submarine-launched ballistic missiles.



미국 본토 방공을 책임지고 있는 북부사령관은 북한의 미사일을 요격할 준비가 돼 있다고 말했습니다.



테런스 오쇼너시 / 미군 북부사령관

“(하원의원) 현존 지상기반 외기권 방어망으로도 북한의 미사일을 성공적으로 요격할 준비가 돼 있나요?”

“우리는 북한의 공격을 요격할 수 있다고 강하게 자신합니다.”

Would you be confident that the current GMD system would be successful in intercepting these attacks?

Sir I’m highly confident that we’d be able to intercept the said attack from North Korea.



새뮤얼 그리브스 미사일방어청장은 북한 미사일 공격 방어를 시뮬레이션 해본 결과, 미국의 대북 미사일 방어 성공률은 97%에 이른다고 밝혔습니다.



VOA 뉴스 박승혁입니다.