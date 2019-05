[VOA 뉴스] “북한, 추가 도발하면 국면 대전환”

본문 보기 본문 닫기

북한의 단거리 발사체 발사를 계기로 미 의회에서는 미북 비핵화 협상에 대한 회의론이 더욱 커지고 있습니다. 북한의 추가 도발 시 비핵화 협상은 대전환을 맞게 될 것이며, 모든 옵션을 테이블 위에 올려야 한다는 강력한 경고도 다시 나왔습니다. 이조은 기자가 보도합니다.



북한이 단거리 발사체 발사를 감행한 지 나흘째, 미 의회에서는 미북 협상에 대한 회의론이 커지고 있습니다.



도널드 트럼프 대통령의 측근으로 알려진 린지 그레이엄 상원의원은 그동안 대북 협상에 대한 공개적 비판을 자제해왔지만 이번엔 다른 반응을 보였습니다.



[린지 그레이엄/공화당 상원의원]

“(북한의 이번 도발은) 거슬리는 게 사실입니다. (협상이) 잘못된 방향으로 가고 있는 것 같습니다. 협상의 정신과도 일치하지 않습니다. 그러나 트럼프 대통령의 말을 믿어보려고 합니다."

It is disturbing. It seems to be a going in the wrong direction. It seems to be inconsistent with the spirit of the negotiations for the missile testing,

but I'll give the President the benefit of the doubt.





북한의 발사체 도발에도 불구하고 비핵화 협상 낙관론을 밝힌 트럼프 대통령을 한 번 더 믿어보겠지만, 북한의 추가 도발 시 미북 협상은 대전환을 맞게 될 것이라는 경고도 남겼습니다.





[린지 그레이엄/공화당 상원의원]

“다만 한 가지는 말하고 싶습니다. 북한이 탄도미사일이나 추가 무기 시험을 감행하는 날, 그날은 패러다임이 전환되는 날입니다.”

But I would say that the day that North Korea demonstrates ballistic missile testing or any more weapons testing is a day to change the paradigm.



북한의 무력시위에 대한 트럼프 행정부의 유화적 제스처가 오래가지 않을 것이란 전망도 나옵니다.



[크리스 쿤스/민주당 상원의원]

“트럼프 대통령은 협상을 계속 추진하기 위해 김정은의 미사일 시험 재개에 강력히 대응하는 데 실패했습니다. 이것이 오래 지속될 수 있다고는 생각하지 않습니다.”

In order to try and keep the negotiations moving forward and President Trump has failed to respond forcefully to Kim Jong Un restarting ballistic missile tests, well missile tests. I don't think this can continue much longer.



김정은이 완전한 비핵화를 약속했을지 몰라도, 트럼프 대통령은 김정은이 그런 방향으로 진지한 노력을 기울이지 않았다는 현실에 직면할 수밖에 없다는 겁니다.



최근 한국을 방문해 탈북자들과 면담했던 쿤스 의원은 또 트럼프 대통령이 북한 정권의 인권 유린 행위에 대한 문제를 제기하는 데도 실패했다고 비판했습니다.



일부 공화당 의원들은 트럼프 대통령이 ‘강온양면’ 전략을 펼치고 있다며, 트럼프 대통령의 협상력에 여전한 신뢰를 표명했습니다.



[탐 틸리스/공화당 상원의원]

“만약 북한이 수용 가능한 제안을 들고 협상 테이블에 복귀하지 않는다면, 트럼프 대통령은 또 한 번 자리를 뜰 겁니다. 트럼프 대통령이 ‘나쁜 딜’을 어떻게 다루는지 모두가 잘 알고 있을 겁니다.”

Well I think if North Korea doesn't come back with an acceptable offer to this President, you know how he deals with bad deals, and I think he would walk away from it.



의원들 사이에서는 트럼프 행정부가 협상 진행 상황과는 별개로 모든 옵션을 테이블 위에 놓고 압박을 가해야 한다는 주장도 확산되고 있습니다.



VOA 뉴스 이조은입니다.