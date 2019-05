[VOA 뉴스] “북한 발사체…단거리 탄도미사일”

본문 보기 본문 닫기

북한이 지난 4일 발사한 무기에 대해 미국과 한국 정부가 다소 의미를 축소하면서 애매한 입장을 취한 것과는 달리, 미국의 미사일 전문가들은 북한이 쏜 무기를 단거리 신형 탄도 미사일이라고 분석했습니다. 김동현 기자가 보도합니다.



노란 불기둥을 뿜고 미사일이 전술 차량에서 날아오릅니다.



북한 노동신문이 공개한 미사일로 약 2백km를 날아간 뒤 동해상에 떨어진 것으로 전해졌습니다.



미국의 전문가들은 공개된 사진을 종합적으로 고려했을 때 단거리 탄도미사일일 가능성이 높다고 분석했습니다.



(C.G) 탄두 크기, 발사 거리, 추정 탑재량, 연기 기둥 등에서 많은 점이 러시아제 이스칸다르와 유사하다는 것입니다.



[브루스 클링너 /헤리티지재단 선임연구원]

"단거리 탄도 미사일로 추정되며, 러시아제 이스칸다르 단거리 탄도 미사일과 매우 유사한 특징을 띱니다. "

폼페오 국무 장관은 지난 5일 언론과의 인터뷰에서 북한의 이번 발사체에 대해 장거리 탄도 미사일은 아니라고 일축했지만 탄도 미사일 가능성에 대해선 여지를 남겼습니다.



미국에는 위협이 되지 않지만, 탄두 탑재 종류에 따라 한국 수도권 등에 큰 피해를 줄 수 있다는 분석도 나옵니다.



[조나단 맥도웰 /하버드 스미스소니언센터 박사]

"탄두 탑재 종류에 따라 다르지만, 단순한 고성능 폭발 탄두일 경우, 여러 빌딩을 없애 버릴 수도 있습니다."

전문가들은 특히 북한의 이번 발사체는 지난해 2월 북한 열병식에서 첫 공개된 미사일로 추정되며, 분사 기둥 색깔 등을 고려할 때 고체형 연료일 가능성이 높다는 분석도 내놓았습니다.



[이안 윌리엄스 /CSIS 미사일 방어 프로젝트 부국장]

"고체형 연료 미사일은 (액체 연료 미사일에 비해) 버튼을 누르는 즉시 순간적으로 발사 할 수 있기 때문에 훨씬 더 즉각적입니다.



전문가들은 단거리 탄도미사일은 명백한 유엔 안보리 제재 위반 사안이지만, 북한과의 대화 동력을 살리기 위해, 국제사회의 움직임은 신중할 것으로 전망했습니다.



VOA 뉴스 김동현입니다.