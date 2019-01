트럼프, 장벽-다카 유예 타협안 제시...줄리아니 "타워건설안 2016년 전반 걸쳐 계속 논의"

생생한 미국 뉴스를 전해 드리는 ‘아메리카 나우’ 시간입니다.

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?

기자) 연방 정부 셧다운(shutdown)이 4주 넘게 계속되는 가운데 도널드 트럼프 대통령이 국경 장벽 예산과 다카(DACA)를 연계하는 타협안을 제시했습니다. 하지만 민주당은 논의할 가치가 없는 제안이라며 거부했습니다. 모스크바에 트럼프타워를 건설하는 안이 2016년 전반에 걸쳐 계속됐다고 트럼프 대통령 개인 변호사가 밝혔습니다.

진행자) 네. ‘아메리카 나우’ 첫 소식 보겠습니다. 미국 역사상 가장 긴 연방 정부 부분 폐쇄 사태, 셧다운이 좀처럼 끝날 조짐을 보이지 않습니다. 한 달 넘게 계속되고 있는데요, 그래도 지난 주말에 좀 움직임이 있었죠?

기자) 그렇습니다. 도널드 트럼프 대통령이 19일 특별담화를 통해 타협안을 제시했습니다. 국경장벽 건설 예산 57억 달러와 불법청년추방유예제도(DACA)를 연계하는 안인데요, 하지만 민주당은 정부 폐쇄를 먼저 풀어야 한다며, 이를 거부했습니다.

진행자) 먼저 트럼프 대통령이 제안한 내용부터 볼까요?

기자) 네, 핵심은 두 가지입니다. 먼저 다카를 3년 동안 연장하겠다는 건데요, 70만 명에 달하는 드리머들(Dreamers)의 추방을 미루고, 이들이 미국에서 합법적으로 일할 수 있게 보장하는 제도입니다. 바락 오바마 전임 대통령이 도입한 제도인데요, 하지만 트럼프 행정부가 앞서 다카 폐지를 선언했는데, 법원에서 제동이 걸려 있는 상황입니다.

진행자) 드리머라면 어렸을 때 부모를 따라 미국에 불법으로 살고 있는 청년들을 말하죠? 핵심이 두 가지라고 했는데, 다른 하나는 뭡니까?

기자) 미국에 임시보호신분(TPS) 비자로 들어와 있는 이민자 30만 명의 신분 또한, 3년 동안 보장해주는 제도입니다. TPS는 전쟁이나 지진 등 재난으로 어려운 처지에 있는 나라 사람들을 인도적 차원에서 임시로 받아들이는 제도인데요, 지난해 트럼프 행정부는 엘살바도르, 아이티, 수단 등 일부 국가 출신 TPS 수혜자들에게 혜택을 중단한다고 발표했는데요, 이 역시 소송으로 시행이 정지돼 있는 상황입니다.

진행자) 트럼프 대통령이 이런 제안을 한 배경이 뭔가요?

기자) 셧다운이 길어지면서 80만 명에 달하는 연방 정부 공무원들이 급여를 받지 못하고 있는데요, 이 같은 상황을 타개하기 위한 노력입니다. 트럼프 대통령은 민주당에 자신의 제안을 받아들일 것을 촉구했습니다.

[녹취: 트럼프 대통령] “This is a common-sense compromise both parties should embrace…”

기자) 민주당과 공화당이 모두 받아들여야 할 상식적인 타협안이라는 건데요, 트럼프 대통령은 과격한 좌파가 미국 국경을 통제하게 두지 않겠다면서, 장벽은 비도덕적인 것이 아니라고 강조했습니다. 오히려 많은 생명을 구하고 마약 유입을 막는다는 점에서 비도덕과는 반대라고 말했습니다.

진행자) 다카 보호는 민주당이 요구해온 것 아닙니까? 민주당은 왜 이번 타협안을 거부한 겁니까?

기자) 민주당 지도자인 낸시 펠로시 하원의장은 논의할 가치가 없는 안이라고 일축했는데요, 트럼프 대통령 제안은 새로울 게 없다는 게 민주당 반응입니다. 제임스 클라이번 하원 민주당 원내총무가 폭스뉴스 인터뷰에서 한 말 들어보시죠.

[녹취: 클라이번 의원] “So, I don’t know if the president did anything that was new…”

기자) 지난 몇 달 동안 민주당이 이미 제시했던 안을 반복한 데 불과하다는 겁니다. 또 최근 민주당 대통령 후보 경선 출마 의사를 밝힌 커스틴 질리브랜드 상원의원은 민주당이 바라는 것은 모든 드리머들이 시민권을 취득할 수 있는 길을 열어주는 것이라고 말했는데요, 트럼프 대통령의 제안은 드리머들 가운데 일부, 그것도 임시 조처라면서 반대 의사를 밝혔습니다.

진행자) 공화당 쪽 반응은 어떻습니까?

기자) 대부분 공화당 의원은 트럼프 대통령의 제안은 대화를 시작하기 위한 것이라며, 관련 법안을 의회에서 논의해야 한다고 말하는데요, 미치 매코넬 상원 공화당 대표는 이번 주 중에 트럼프 대통령의 제안을 담은 법안을 마련해서 논의하겠다고 밝혔습니다.

진행자) 법안이 통과될 수 있을까요?

기자) 백악관이 중도 성향의 민주당 의원들 회유에 나설 것으로 보이는데요, 공화당이 상원 다수당이긴 하지만 현재 의석 상황이 53-47여서, 민주당 의원 최소한 7명을 설득해야 합니다. 상원에서 법안이 최종 표결에 부쳐지려면 60명 이상의 지지가 필요하기 때문인데요, 하지만 설사 상원을 통과한다고 해도 현 상황에서는 민주당이 다수당인 하원에서 부결될 가능성이 높습니다.

진행자) 사실 공화당 지지자들 가운데도 다카에 반대하는 사람이 많지 않습니까?

기자) 보수당 내에서도 강경 보수 세력은 트럼프 대통령의 제안을 비판하고 있는데요, 불법으로 미국에 들어온 사람들을 사면하는 것이나 마찬가지란 겁니다.

진행자) 트럼프 대통령이 민주당뿐만 아니라, 같은 공화당 내에서도 비판을 받고 있는 건데, 트럼프 대통령은 이런 상황을 어떻게 보고 있습니까?

기자) 트럼프 대통령은 20일, 트위터에 올린 글에서 자신이 연설하기도 전에 펠로시 의장과 민주당이 타협안을 거부했다고 비판했습니다. 민주당은 범죄와 마약 문제는 보지 않고, 2020년 대통령 선거만 고려하고 있다며, 하지만 그들은 2020년에 승리하지 못할 것이라고 주장했습니다.

진행자) 공화당 내 반대 목소리도 언급했는지요?

기자) 네, 이번 타협안에는 사면이 들어있지 않다고 말했습니다. 단지 3년 동안만 다카를 연장해줄 뿐이라고 말했는데요, 하지만 불법 체류자 사면 가능성도 열어놓았습니다. 사면은 이민이든 다른 문제든 훨씬 큰 문제에 사용될 수 있다는 겁니다. 동시에 1천100만 명에 달하는 것으로 추산되는 미국 내 불법 체류자들을 추방할 수도 있다는 뜻을 내비쳤는데요, 아직 그런 계획은 없지만, 펠로시 의장에게 조심하는 게 좋을 것이라고 경고했습니다.

​진행자) ‘아메리카 나우’ 다음 소식입니다. 러시아 스캔들 수사에서 모스크바 트럼프타워 건설 문제가 요즘 주요 쟁점이 되고 있는데요, 관련 논의가 꽤 오래 계속됐다는 얘기가 나왔군요?

기자) 그렇습니다. 트럼프 대통령의 개인 변호를 맡고 있는 루돌프 줄리아니 전 뉴욕 시장은 트럼프 대통령 측이 지난 2016년 대선 기간 거의 전반에 걸쳐, 관련 문제를 논의했다고 밝혔습니다. 줄리아니 변호사는 20일 NBC 방송 인터뷰에서 많지는 않았지만 대화가 계속됐다며 정확한 시기는 알 수 없다고 말했습니다.

진행자) 2016년 전반이라면, 11월 본 선거 직전까지 계속됐다는 건가요?

기자) 네, 그럴 가능성이 있다고 줄리아니 변호사가 말했습니다. 10월, 또는 11월까지 대화가 오갔을 수 있다는 건데요, 하지만 이 때쯤에는 계획이 거의 흐지부지 됐다고 합니다. 또 트럼프 대통령이 로버트 뮬러 특별 검사 측에 보낸 답변에서도 이런 내용을 밝혔다고 줄리아니 변호사는 말했습니다.

진행자) 왜 트럼프타워 건설이 문제가 되는지 짚고 넘어갈까요?

기자) 앞서 말씀하신 러시아 스캔들 때문입니다. 러시아 스캔들은 지난 2016년 미국 대선 당시 트럼프 캠프와 러시아가 공모했다는 의혹을 말하는데요, 트럼프 대통령은 그동안 러시아와 사업 관계가 없다고 말해왔습니다. 하지만 트럼프 대통령이 러시아 수도 모스크바에 트럼프타워 건물을 세우기 위해 노력해 왔고, 관련 논의가 대선 기간에도 계속됐다는 사실이 알려지면서 문제가 되고 있습니다.

진행자) 이 문제가 마이클 코언 변호사와도 관련이 있죠?

기자) 네, 코언 변호사는 트럼프 대통령의 개인 변호사로 모스크바 트럼프타워 건설 문제에 깊이 관여했는데요, 2017년 연방 의회에 보낸 질의 답변서에서 관련 논의가 대선이 본격화되기 전인 2016년 1월에 끝났다고 말했습니다. 하지만 나중에 말을 번복했습니다. 이 해 6월까지 논의가 계속됐다며 의회에 위증했다고 시인한 겁니다.

진행자) 이게 또 트럼프 대통령의 지시 때문이라는 보도가 나오지 않았습니까?

기자) 네, 지난주 인터넷 뉴스 매체 ‘버즈피드(BuzzFeed)’가 이름을 밝히지 않은 사법 당국자 2명의 말을 인용해 보도한 내용인데요, 이에 따라 트럼프 대통령이 지시한 게 사실이라면 명백한 ‘사법 방해’라는 비난이 쏟아졌습니다.

진행자) 민주당 쪽에서 관련 조사에 들어가겠다고 했죠?

기자) 맞습니다. 하지만 로버트 뮬러 특검 측이 버즈피드 보도를 반박했습니다. 피터 카 특검 대변인이 18일 이레적으로 성명을 내고 “버즈피드가 마이클 코언 씨의 의회 증언과 관련해 특검이 입수했다고 밝힌 문건이나 증언의 묘사가 정확하지 않다”고 지적한 겁니다.

진행자) 어느 부분이 정확하지 않다는 겁니까?

기자) 그걸 알 수가 없습니다. 특검 측이 구체적으로 밝히지 않았기 때문인데요, ‘버즈피드’는 뮬러 특검 측이 트럼프그룹(Trump Organization) 내부 이메일 등 여러 문건을 통해 트럼프 대통령이 코언 변호사에게 지시한 증거를 발견했다고 보도한 바 있습니다. 그러니까 트럼프 대통령이 지시했다는 게 정확한 보도가 아니라는 건지, 아니면 보도 내용 가운데 다른 부분을 얘기하는 건지 궁금증을 자아내고 있는데요, ‘버즈피드’ 측은 보도 내용이 사실이라는 입장을 견지하고 있습니다.

진행자) 트럼프 대통령은 이런 특검 성명에 어떤 반응을 보였습니까?

기자) 매우 적절한 조처였다며 특검 성명에 감사한다고 19일 기자들에게 말했습니다. 그러면서 언론인들의 신뢰가 크게 손상됐다고 주장했습니다. 트럼프 대통령은 코언 변호사에게 불법 행위를 지시한 일이 없다며, 코언 변호사의 말은 신뢰할 수 없다고 일축했습니다.

진행자) 네. ‘아메리카 나우’, 오늘은 여기서 줄입니다.