파키스탄 중국영사관 테러...영국-EU '미래관계' 합의

세계 여러 나라의 주요 소식을 전해 드리는 '지구촌 오늘' 입니다. 지금 이 시각 어떤 일들이 일어나고 있는지 알아보겠습니다.

진행자) 오늘은 어떤 소식들이 있습니까?

기자) 파키스탄에서 중국 외교공관을 겨냥한 폭탄 테러가 발생했습니다. 영국과 유럽연합(EU)이 ‘브렉시트(Brexit ·영국의 EU 탈퇴)' 이후를 규정한 '미래관계 선언문' 초안에 합의했고요.

진행자) 파키스탄에 있는 중국 공관에서 테러가 있었군요?

기자) 네. 현지시간으로 22일 아침, 파키스탄 남부 카라치 주재 중국 총영사관에 괴한 3명이 총을 쏘며 난입하려다 모두 사살됐습니다. 이들은 폭탄을 실은 차량을 탔고요. 일부는 자살폭탄 조끼를 입고 있었던 게 확인됐는데요. 괴한을 저지하는 과정에서, 차량이 불에 타고 현지인 경찰관 등 4명이 숨진 것으로 현재까지 확인됐습니다. 인명 피해는 더 늘어날 것으로 보입니다.

진행자) 괴한들의 정체는 확인됐습니까?

기자) 현지 무장단체인 ‘발로치스탄 해방군’(BLA)이, 자신들이 저지른 일이라며 나섰습니다. BLA는 파키스탄 남쪽 발로치스탄주의 독립을 요구하는 분리주의 반군인데요. “희생자들이 중국 외교공관을 공격했다”고 인터넷 ‘트위터’에 적고, 신원미상의 남자 3명의 사진을 게시했습니다. 이 사람들이 공격을 수행했다고 주장하는 겁니다.

진행자) 공격한 이유는 뭐라고 말합니까?

기자) “공격의 목적은 분명하다. 우리는 발로치스탄 영역에서 중국의 어떠한 군사적 확장도 용인하지 않을 것이다”라고 트위터 성명에서 주장했습니다. “중국은 압제자이며, 우리의 재원을 착취하고 있다”고도 했는데요. BLA가 이 같은 성명을 게시한 직후, 트위터 본사 측은 계정을 차단시켰습니다.

진행자) 발로치스탄 해방군, BLA라는 단체에 대해 더 자세히 들어봐야겠군요.

기자) 발로치스탄주는 파키스탄 남쪽과 아프가니스탄, 이란이 접한 곳인데요. 원유와 천연가스 같은 자원이 풍부하지만, 파키스탄에서 가장 가난한 지역 중 하나입니다. 부의 분배가 제대로 이뤄지지 않고 있는 건데요. 그래서 독립을 요구하는 무장활동이 활발합니다. 그런데, 최근 중국과 파키스탄의 경제협력 사업이 활발해지면서, 현지에 중국인 진출이 늘어나는 것을 BLA를 비롯한 반군단체들이 경계해왔는데요. BLA는 지난 8월에도 중국인을 겨냥한 자살폭탄 공격의 배후를 자처한 적이 있습니다. 당시 중국에서 온 기술자들을 태운 버스를 무장세력이 공격해, 많은 중국인이 부상당했습니다.

진행자) 그래서, 이번에도 중국인들을 겨냥해 공격했다고 성명에서 주장한 거군요?

기자) 그렇습니다. 파키스탄은 현재 중국과 620억 달러에 달하는 대규모 인프라(사회간접자본) 구축 사업을 진행하고 있는데요. 중국 자본과 기술을 들여 길을 닦고, 다리를 놓고, 철도도 만드는 겁니다. 특히, 이 가운데 460억 달러가 들어가는 ‘중국-파키스탄 경제회랑(CPEC)’ 사업에 두 나라 정부가 신경을 쓰고 있는데요. 이 ‘경제회랑’을 진행하는 핵심 지역 중 하나가 카라치를 포함한 발로치스탄주입니다.

진행자) 중국 자본과 기술이 현지에 들어가는 걸, 반군 측은 왜 ‘착취’라고 한 거죠?

기자) 자본과 기술이 조건 없이 들어가는 게 아닙니다. 언젠가 중국에 갚아야되는 빚인데요. 파키스탄은 경제회랑을 진행하면서, 상환능력을 넘어서는 자금을 중국에 의존하는 바람에 심각한 경제 위기를 맞았습니다. 결국 중국에 진 빚을 갚을 방법은 제한적일 수밖에 없는데요. 중국은 이같은 상황을 활용해, 현지 원유와 천연가스를 현저히 낮은 가격에 끌어가길 원한다는 분석이 끊이지 않았습니다.

진행자) 이번 사건에 대해 중국 정부 입장은 어떻습니까?

기자) “중국은 외교기관에 대한 어떠한 폭력 행위도 반대한다”고 겅솽 외교부 대변인이 이날(23일) 정례브리핑에서 밝혔습니다. “파키스탄 측에 중국 공민과 외교기관 보호 조치를 요구했다”고 덧붙였는데요. “이번 사건과 상관없이 중국-파키스탄 경제회랑 건설은 계속될 것”이라고 말했습니다.

​진행자) '지구촌 오늘' 듣고 계십니다. 영국와 유럽연합(EU)이 ‘브렉시트’ 이후 미래관계 초안에 합의했다고요?

기자) 네. 영국이 내년 3월 29일 유럽연합(EU)을 공식 탈퇴한 뒤, 영국과 EU의 관계를 규정할 26쪽짜리 선언문을 양측이 22일 공개했습니다. 테레사 메이 총리가 관련 담화를 이날 총리관저 앞에서 발표했는데요. 직접 들어보시겠습니다.

[녹취: 메이 영국 총리 담화] “This is a decisive step, which enables us to move on and finalize the deal in the days ahead. These decisions will not be taken likely. But I believe it is a decision that is firmly in the national interest.”

기자) 미래관계 초안은 ‘브렉시트’ 협상을 마무리하는 데 결정적인 발걸음이라고 강조했는데요. 이를 기반으로, 철저히 영국의 국익에 따라 브렉시트 절차를 진행할 것이라고 메이 총리는 설명했습니다.

진행자) 영국과 EU가 합의한 미래관계 선언문 초안, 어떤 내용이 담겨있습니까?

기자) 얼마 전 양측이 잠정 타결한 ‘브렉시트 합의문’ 초안에 들어 있지는 않지만, 서로 민감하게 여기는 부분들을 어떻게 다룰지 정했습니다. 그리고 영국이 EU에서 탈퇴한 뒤 브렉시트 전환기간에 양측이 벌일 다양한 교섭에서 지침 역할을 하게 되는데요. 구체적으로 ‘영국은 EU의 가치를 존중한다’, ‘양측은 포괄적인 경제협력 관계를 유지한다’, ‘유럽사법재판소의 역할을 지속한다’고 명시했습니다. 또한 ‘브렉시트 합의문’ 초안의 미비점을 보완하는 내용도 들어있습니다.

진행자) ‘브렉시트 합의문’을 보완하는 건 어떤 부분인가요?

기자) 합의문에서 가장 비판이 컸던 게, 이른바 ‘백스톱(backstop)’ 조항입니다. 영국 영토인 북아일랜드와, EU 회원국으로 남는 아일랜드 사이 국경 통제를 전면 집행하지는 않고, 관세동맹으로 느슨한 경제적 연결고리를 남기는 임시 규정인데요. 영국 영토의 완결성을 해치고, EU가 영국에 간섭할 수단을 남겨뒀다는 점에서, 영국 내부에서 강력한 반대 여론에 부딪혔습니다. 그래서 ‘백스톱’을 대체할 영구적 협정을 맺는데 최대한 노력하기로 이번 ‘미래관계 선언문’에 적었습니다.

진행자) ‘백스톱’ 규정 때문에 영국 정치권에서 혼란이 컸다고요?

기자) 그렇습니다. 주무부처인 ‘브렉시트부’ 장관을 비롯한 영국 내각 구성원 2명이 ‘백스톱’ 규정 등을 받아들일 수 없다며 항의 사퇴하기도 했는데요. 영국 정부와 EU 집행부는 ‘브렉시트 합의문’ 초안과 이번 ‘미래관계 선언문’ 초안을 각각 의회에서 추인 받은 뒤, 오는 25일 EU 특별정상회의에서 공식 서명할 계획입니다.

진행자) 의회 추인은 잘 처리 될까요?

기자) 확실치 않습니다. ‘브렉시트 합의문’과 ‘미래관계 선언문’ 어디에서도 명확히 처리하지 못한, 국제적 쟁점들이 남아있기 때문인데요. 영국령 지브롤터 문제가 대표적입니다. 지브롤터는 스페인 영토 안에 있는 영국 땅인데요. 스페인은 지브롤터 반환을 영국에 꾸준히 요구해왔습니다. 스페인 정부는, 이 문제만큼은 EU가 아닌, 자국이 영국과 1대1 협상해야한다고 주장하고 있습니다.

진행자) 스페인이 ‘브렉시트 합의문’과 ‘미래관계 선언문’에 반대할 수 있는 거군요?

기자) 그렇습니다. 페드로 산체스 스페인 총리는 “메이 (영국) 총리와 대화를 해왔지만, 우리 입장과 여전히 거리가 있다”며, “변화가 없다면 브렉시트 합의문 서명에 반대할 것”이라고 밝혔습니다. 또 영국 의회 내에서도 '브렉시트 합의문'과 '미래관계 선언문' 초안에 반대 여론이 여전합니다.

진행자) '브렉시트', 그동안 어떻게 진행돼왔나요?

기자) 2016년 6월 영국 국민투표에서 EU 탈퇴를 결정한 뒤 국제적인 현안이 됐습니다. '브렉시트(Brexit)'는 'Britain(영국)'이 유럽연합에서 'Exit(나간다)'는 말인데요. 미국과 중국, 일본, 독일에 이어 경제규모 세계 5위인 영국이 이탈하면, EU권역뿐만 아니라 유럽 전반에 충격이 예상됐습니다. EU국가 시민들의 자유 통행권과 영국 내에서의 시민권 보장, 영국과 EU의 향후 관계 등을 어떻게 처리할지 복잡한 문제들도 대두됐는데요. 영국과 EU측이 지리한 협상을 이어왔습니다.

진행자) 앞으로 어떤 절차가 남아있습니까?

기자) '브렉시트 합의문'과 '미래관계 선언문'의 추인과 서명을 마치면, 내년 3월 29일에 영국은 그대로 EU회원국 지위를 내려놓게 되고요. 영국이나 EU 어느 한쪽에서 비준절차를 마치지 못할 경우, 아무런 대책 없이 결별하는 ‘노딜 브렉시트(no deal Brexit)’를 맞게 됩니다. 이렇게 되면 유럽 일대에서 정치· 경제적으로 극심한 혼란이 불가피한 상황입니다.

진행자) 지구촌 오늘, 여기까지 듣겠습니다.