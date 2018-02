'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 비슷해서 헷갈리는 단어들을 어떻게 구별하는지 알려드리겠습니다.

영어를 배우다 보면, 철자가 같거나 비슷하고 발음도 유사해서 혼동되는 단어들이 있죠? 원어민들 조차 헷갈리는 어휘가 많습니다. 엇비슷한 단어 구분해 쓰는 법, 그 세 번째 시간입니다.

LOSE와 LOOSE

lose는 ‘(승부에서) 지다’라는 뜻의 동사입니다.

예문) They knew they would lose the football game. 그들은 풋볼경기에서 질 걸 알았어요.

또한, 시간이 지나면서 무언가를 ‘잃다’라는 의미로도 쓰입니다.

loose는 형용사로, ‘헐거운· 풀린’ 혹은 ‘대강의· 대략적인’이라는 뜻입니다. ‘loose clothing’은 꽉 조여지지 않은 복장을 말하고요, ‘loose translation’은 대충 해석한, 부정확한 번역을 가리킵니다.

발음할 때 loose는 [s]로 끝납니다. 반면에 lose는 [z]로 마무리하고요.

COMPLEMENT와 COMPLIMENT

complement는 명사로, 전체를 완성하는 ‘보완물’을 뜻합니다. 동사로는 개선·발전을 위해 ‘덧붙이다’, 즉 '보완하다·완성하다'라는 의미이고요.

예문) A pearl necklace complements a nice dress. 진주 목걸이 하나가 멋진 드레스를 완성합니다.

compliment는 ‘칭찬’을 뜻하는 명사입니다.

APART와 A PART

예문부터 보시죠.

예문) Please keep the two parrots apart(부사). 부디 그 앵무새 두 마리를 떼어놓으세요.

The new parrot became a part(명사) of the family. 그 앵무새는 가족의 일부가 됐습니다.

‘a’와 ‘part’가 한 단어로 붙어있는 apart는 부사로, ‘따로· 떨어져’의 의미이고요, a part라고 하면 명사로, ‘부분· 일부’라는 뜻입니다. 보통 of를 뒤에 붙여 무엇의 일부인지를 표시합니다. ‘a part of’로 기억하시면 편리합니다.

BEAR와 BARE

동영상에는 안 나오지만, bear와 bare도 한국어 사용자들이 쓰임새를 자주 혼동합니다. 먼저, bear는 잘 아시는 것처럼 명사로 ‘곰’이고, 동사로는 ‘참다· 견디다’ 라는 뜻입니다. 일상 대화에서 많이 쓰는 “Bear with me”라는 말은 ‘잠깐 참아주세요’, 즉 ‘기다려주세요’라는 의미입니다.

또 무언가 ‘소지하다· 운반하다’라는 뜻도 있습니다. 미국 수정헌법에 보장된 무장할 권리, ‘총기소유권’을 'right to bear arms’로 표현하는데요, 여기서 나아가 ‘책임을 떠맡다’라는 의미도 있습니다.

bare는 ‘벌거벗은· 덮이지 않은’이라는 뜻의 형용사입니다. 미국의 해변도시 상점에는 ‘맨발로 들어오지 마시오’라는 뜻으로 ‘No Barefoot’이라는 경고문이 붙어있는 곳이 많습니다.

오늘 말씀 드린 비슷한 단어들 구별하는 법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.