Everyday Grammar: Commonly Confused Words, Part Two (헷갈리는 단어 구별법- 2.)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 매일 연습할 수 있도록 준비한 강좌입니다. 매주 연재합니다. 오늘은 비슷해서 헷갈리는 단어들을 어떻게 구별하는지 알려드리겠습니다.

영어를 배우다 보면, 철자가 같거나 비슷하고 발음도 유사해서 혼동되는 단어들이 있죠? 원어민들 조차 헷갈리는 어휘가 많습니다. 엇비슷한 단어 구분해 쓰는 법, 그 두 번째 시간입니다.

BEAR(명사)와 BEAR(동사)

예문부터 보시죠.

예문) You know, the other day I saw the most adorable bear on TV. (최근에 TV에서 최고로 사랑스러운 곰을 봤어요.)

But I couldn’t bear the thought it was in a zoo. (하지만 그 곰이 동물원 안에 있다는 생각을 받아들일 수 없었죠.)

bear는 잘 아시는 것처럼, 명사로 ‘곰’을 뜻합니다. 하지만 동사로 사용할 땐 ‘힘든 것을 받아들이다’, 다시 말해, ‘견디다’, ‘참다’라는 의미입니다. 또 무언가 ‘소지하다’, ‘운반하다’라는 뜻도 있습니다. 미국 수정헌법에 보장된 '무장할 권리'도 'right to bear arms’로 표현합니다. 여기서 나아가 ‘책임을 떠맡다’라는 의미도 있습니다.

TO와 TOO, 그리고 TWO

to와 too, 그리고 two, 모두 일상대화에서 자주 쓰는 말들이죠. 발음은 유사하지만 문법적인 용도도 다르고 뜻도 판이합니다. 먼저 to는 ‘…로’, ‘…에게’를 나타내는 전치사이고요, too는 also(또한)와 같은 뜻을 가진 부사입니다. two는 숫자 2입니다.

PRINCIPLE과 PRINCIPAL

principle과 principal도 발음이 비슷해서 자주 혼동하는 단어들인데요. principle은 ‘원칙’, ‘신조’를 말하고요, principal은 학교의 ‘교장’ 같은 특정 기관의 우두머리를 가리킵니다.

HERE와 HEAR

here와 hear, 철자를 잘 구분하셔야 됩니다. here는 위치, ‘이곳’을 표현하는 명사나 부사로 쓰이고, hear는 ‘듣다’라는 뜻의 동사죠.

CITE와 SITE, 그리고 SIGHT

cite는 ‘이유·예를 들다’, 혹은 ‘인용하다’라는 뜻의 동사이고요, site는 ‘위치’, ‘현장’, 또는 인터넷 ‘사이트’를 가리키는 명사입니다. 그리고, sight는 ‘시각’, ‘시야’를 말합니다.

오늘 말씀 드린 비슷한 단어들 구별하는 법, 익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 동영상 문법강좌, 다음주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.