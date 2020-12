바이든, 교통부장관에 38세 부티지지 지명

조 바이든 미국 대통령 당선인이 민주당 대선 후보 경선에서 경쟁자였던 피트 부티지지 전 인디애나주 사우스벤드 시장을 교통부 장관으로 지명했습니다.

바이든 당선인은 어제(15일) 부티지지 전 시장의 교통부 장관 지명을 공식 발표하며 교통부는 ‘일자리와 인프라, 공평, 기후’ 등에 모두 관여한다며 그가 집중력과 품위, 담대한 비전으로 이 일을 이끌 것으로 믿는다고 밝혔습니다.

부티지지 지명자는 이날 자신의 트위터에 현대적이고 지속가능한 기반 시설을 통해 미국을 더 나은 방향으로 재건할 시기라는 지명 소감을 올렸습니다.

Innovation in transportation helped build my hometown, and it propels our country.



Now is the time to build back better through modern and sustainable infrastructure that creates millions of good-paying union jobs, revitalizes communities, and empowers all Americans to thrive.