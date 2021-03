미 국무·국방 장관 방한…"중국·북한 전례 없는 위협, 미한동맹은 핵심축"

미국 국무장관과 국방장관이 오늘(17일) 조 바이든 행정부 출범 이후 처음으로 한국을 찾았습니다. 로이드 오스틴 국방장관은 미-한 국방장관 회담에서 중국과 북한이 전례 없는 위협이라며 미-한 동맹의 중요성을 강조했습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.

미국의 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관이 17일 한국을 동시 방문했습니다..

오스틴 장관은 정오께 공중지휘통제기인 E-4B 나이트워치를 타고, 블링컨 장관은 오후 2시 40분 전용기 편으로 각각 오산 공군기지에 도착했습니다.

조 바이든 행정부 출범 이후 첫 해외출장에 나선 두 장관은 2박 3일간의 일본 방문을 마친 뒤 한국을 찾았는데, 미 국무.국방 장관의 동시 방한은 2010년 7월 이후 11년 만입니다.

오스틴 국방장관은 도착 후 서울 국방부 청사로 이동해 서욱 한국 국방장관과 회담을 가졌습니다.

[녹취: 오스틴 장관] “Given unprecedented challenges posed by both DPRK and China, U.S.-ROK alliance has never been more important.”

오스틴 장관은 회담 모두발언에서 “중국과 북한의 전례 없는 위협으로 미-한 동맹은 그 어느 때보다 더 중요하다”고 강조했습니다.

오스틴 장관은 그러면서 “대한민국 방위에 대한 미국의 의지를 재확인하기 위해 왔다”고 밝혔습니다.

오스틴 장관은 미-한 동맹에 대해 “동북아시아와 자유롭고 열린 인도태평양 지역, 그리고 전 세계 평화, 안보, 번영의 핵심축(linchpin)”이라고 강조했습니다.

이어 “한국은 역내 공통된 우선순위, 특히 그 중에서도 규범을 기반으로 한 국제질서 수호에 있어 가장 중요한 파트너 중 하나”라면서 “인도태평양 지역의 안보와 안정을 제공하는 핵심국(key provider)”이라고 덧붙였습니다.

바이든 행정부가 출범 초기부터 주력하고 있는 중국 견제에 한국의 역할이 중요하다는 메시지를 담은 발언으로 보입니다.

오스틴 장관은 또 “군사대비태세는 최우선 과제이며 연합대비태세는 필요시 ‘파이트 투나잇’ 즉 상시 전투태세가 완비돼 있도록 해야 한다는 점에 서 장관도 동의할 것”이라며 한국어로 “같이 갑시다”라고 말했습니다

두 장관은 회담에서 한반도 안보 상황과 전시작전통제권 전환 추진 경과, 규칙에 기반한 국제사회 보호를 위한 역내 협력, 미-한-일 안보 협력 등에 대해 논의했습니다. 한국 국방부는 이번 국방장관 회담이 “바이든 행정부에서도 굳건한 미-한 동맹과 미국의 확장억제를 포함한 철통같은 대한 방위 공약을 재확인하는 계기가 됐다”고 전했습니다.

또 “두 장관은 한국전쟁 발발 후 70여 년간 대한민국의 안보를 지키고 발전을 견인해 온 한-미 동맹이 한반도와 동북아 지역의 평화와 안정의 핵심축임을 재확인했다”고 밝혔습니다. 국방부는 이와 함께 두 장관이 한반도의 완전한 비핵화와 항구적인 평화 정착이라는 양국 공동의 목표를 재확인했다고 설명했습니다.

전작권 전환 문제와 관련해선 2006년 양국이 전작권 전환에 합의한 이래 공동의 노력을 통해 진전을 이뤘음에 주목하고, 조건에 기초한 전작권 전환 계획을 재확인했습니다.

이와 함께 양 장관은 신종 코로나바이러스 감염증과 같은 공동 위협 대응과 ‘규칙에 기반한 국제질서’의 중요성에 의견을 같이했습니다.

또 미-한-일 안보협력이 북한의 핵과 미사일 위협에 대응하고 협력적인 동북아 안보 구도를 형성하는 데 중요하다는 인식을 공유했습니다.

블링컨 국무장관은 미-한 동맹을 강조하는 트윗을 시작으로 방한 일정에 들어갔습니다.

Glad to be in Seoul with @SecDef to meet with President @moonriver365, Foreign Minister Chung, and Defense Minister Suh. The U.S.-ROK Alliance is strong, allowing us to work together to meet today’s global challenges -- from COVID to the climate crisis to nuclear proliferation. pic.twitter.com/zMJFNWH5Rs