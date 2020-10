미 국무차관 "화웨이 배제 관련 한국 결정 존중…결국 신뢰 문제" 

미국의 대중 경제 정책을 맡고 있는 국무차관이 역내 국가들에게 중국의 차세대 이동통신망 장비 배제를 거듭 촉구했습니다. 특히 한국의 결정을 존중하지만 신뢰가 달린 중대한 문제라고 지적했습니다. 김동현 기자가 취재했습니다.

베트남 하노이를 방문한 키스 크라크 미 국무차관은 30일 인도태평양 비즈니스 포럼의 성과를 주제로 연 전화기자회견에서, 중국 화웨이사의 차세대 이동통신망(5G) 장비 배제를 위해 역내 국가들의 ‘클린 네트워크’ 참여를 거듭 촉구했습니다.

앞서 한국 정부는 자국 통신회사 중 ‘LG유플러스’가 화웨이 장비를 사용하고 있는 점에 대해 민간업체의 특정 기업 제품 사용에 관여할 수 없다는 입장을 밝힌 바 있습니다.

크라크 차관 “화웨이는 중국 공산당 근간…신뢰 걸린 문제”

크라크 차관은 한국정부 입장에 대한 견해와 클린 네트워크에 참여하지 않는 국가나 기업에 대한 미국의 3자제재, 이른바 세컨더리 보이콧 시행 가능성을 묻는 VOA의 질의에, “우리는 한국의 결정을 존중한다”고 밝혔습니다.

[녹취 : 크라크 차관] “The way we would look at it is that we respect the country of [South] Korea, and we respect their decisions. At the end of the day, I think it’s all about trust. and more and more countries and companies are asking the question: Who do we trust with our precious personal information? Who do we trust with our customers’ most sensitive data and our most valuable intellectual property? And the answer is more and more coming back: it’s certainly not a company like Huawei, who’s the backbone of the Chinese Communist Party’s surveillance state.”

크라크 차관은 화웨이 장비 배제는 결국 신뢰 문제라며, 점점 더 많은 국가와 기업들이 소중한 개인 정보와 민감한 고객 자료, 귀중한 지적재산권을 누구에게 맡길 것인가 의문을 제기하고 있다고 밝혔습니다.

이어 이 같은 의문에 대한 답은 “중국 공산당 감시 국가의 근간인 화웨이 같은 회사는 분명히 아니다” 라고 강조했습니다.

그러면서 결국 중국 공산당이나 인민해방군 손에 귀중한 정보가 들어갈 것이라며, 계속 화웨이의 5G 장비를 사용한다면 심각한 타격을 받을 것이라고 덧붙였습니다.

“한국도 보복 경험…중국의 깡패질 함께 맞서 싸울 것”

크라크 차관은 이날 스웨덴이 군 당국의 조언에 따라 화웨이와 ZTE 장비의 완전 배제를 결정한 직후 중국 외교부장이 스웨덴에 보복 조치를 경고한 사실을 거론하며, 미국은 스웨덴과 함께 싸울 것이라고 강조했습니다.

[녹취 : 크라크 차관] We stand with our friends. We stand with our allies against the China bully. And Korea’s seen that retaliation before and we stand with them…And then today, the foreign minister of China told Sweden: If you don’t reverse your course, we’re going to have a negative impact on bilateral trade and the operation of Swedish companies in China. So once again, we stand with them because at the end of the day, democracies around the world are the vanguards for this epic battle of freedom versus authoritarianism.

크라크 차관은 한국 역시 이 같은 보복을 과거에 경험했다며, 미국은 동맹들과 함께 중국의 깡패질에 맞서 싸울 것이라고 말했습니다.

미 국무차관 “한국은 중국 보복의 대표적 피해국”…대중국 단결 촉구 ​​​​​​​미국과 중국의 대립과 갈등이 갈수록 심화되고 있는 가운데 미 국무부 차관이 중국을 또다시 강하게 비난했습니다. 특히 한국을 중국의 대표적 보복 사례국으로 거론하면서, 중국에 대응한 연대와 단결을 강조했습니다.

크라크 차관은 전 세계 민주주의 국가들은 자유 대 전체주의라는 장대한 전투의 선봉이라고 강조했습니다.

VOA 뉴스 김동현입니다.