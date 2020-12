미 국무부 "북한 내 정보 유입 증대는 미국의 우선 사항…계속 노력할 것"

미국 국무부가 북한으로의 자유로운 정보 유입의 중요성을 강조했습니다. 북한 주민들이 정권의 통제를 받지 않는 정보에 접근하는 것이 중요하다고 밝혔습니다. 함지하 기자가 전해 드립니다.

미 국무부 대변인실 관계자는 21일 ‘한국 국회가 통과시킨 대북전단금지법이 미국의 대북 정보 유입 노력을 저하시키는 데 대한 우려는 없느냐’는 VOA의 질문에 “북한으로의 정보 유입을 증대하는 것은 미국의 우선순위 사안”이라고 대답했습니다.

[대변인실 관계자] “Increasing the free flow of information into North Korea is a U.S. priority. It is critical for North Koreans to have access to fact-based information not controlled by the North Korean regime.”

이 관계자는 이어 “북한 주민들이 정권에 의해 통제된 정보가 아닌 사실에 근거한 정보에 접근하는 것이 매우 중요하다”고 말했습니다.

국무부 관계자의 이같은 논평은 남북한 접경지역에서의 대북 전단 살포를 금지하는 내용의 남북관계발전법을 통과시킨 한국 정부와 여당인 더불어민주당의 입장과는 배치되는 것입니다.

이 관계자는 “전 세계적 정책으로서, 우리는 인권과 기본적인 자유에 대한 보호를 지지한다”고 밝혔습니다.

[대변인실 관계자] “As a global policy, we advocate for the protection of human rights and fundamental freedoms. With regards to the DPRK, we continue to campaign for the free flow of information into the DPRK. We continue to work with our partners in the NGO community and in other countries to promote North Koreans' access to information.”

또 “북한과 관련해 우리는 북한으로의 자유로운 정보 유입을 위한 캠페인을 지속하고 있다”고 강조했습니다.

그러면서, 미국은 북한 주민들의 정보 접근을 촉진하기 위해 비정부기구(NGO) 커뮤니티와 다른 나라들의 파트너들과 계속 협력하고 있다고 말했습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.