WHO “북한 코로나 확진 보고 없어, 지원 준비돼”

북한에서 신종 코로나바이러스 확진 사례 보고는 아직 없다고 세계보건기구(WHO)가 밝혔습니다. 확진 사례가 보고되면 언제라도 북한에 들어갈 준비가 돼 있다고 강조했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.

세계보건기구(WHO) 마이클 라이언 긴급대응팀장은 5일 열린 기자회견에서 북한은 역내 신종 코로나바이러스 발병 지역의 중심에 있어 위험하다며, 그러나 아직 확진 보고는 없다고 말했습니다.

[녹취: 라이언 팀장] “And, obviously, the country is right in the heart of the epidemic zone in the in the region, so there are risks there but we have no reports, so far of issues.”

라이언 팀장은 이날 스위스 제네바의 WHO 본부에서 연 회견에서 평양사무소 직원들을 통해 신종 코로나바이러스와 관련해 북한 측과 여러 접촉을 하고 있다고 밝혔습니다.

그러면서, 북한 같은 나라들은 준비태세를 잘 갖추는 게 매우 중요하며 북한으로부터 확진 보고를 받으면 언제라도 들어갈 준비가 돼 있다고 말했습니다.

[녹취:라이언 팀장] “We're ready to go in at any moment should there be a reportable case from the country.”

테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 최근 강경화 한국 외교부 장관과 만나 대북 지원에 관해 매우 유익한 논의를 했다고 말했습니다.

[녹취: 게브레예수스 총장] “We had a very good discussion with the Foreign Minister of the Republic of Korea and she expressed her willingness and readiness to help in any way possible If there is a need…”

게브레예수스 총장은 북한이 필요한 지원을 요청할 경우 한국은 어떤 방법으로든 도울 의지와 준비가 돼 있다고 강 장관이 말했다고 전했습니다.

게브레예수스 총장은 이날 현재 중국을 제외한 33개 나라에서 2천 55명의 신종 코로나바이러스 확진자가 발생했으며, 이 가운데 80%는 3개 나라에서 발생했다고 밝혔습니다.

그러면서 한국에서 고무적인 징후를 보고있다고 말했습니다.

[게브레예수스 총장] “We see encouraging signs from the Republic of Korea. The number of newly reported cases appears to be declining,”

한국에서 새롭게 보고되는 사례가 감소하고 있는 것으로 보이며, 이 보고 사례는 이미 알려진 지역에서 나타나고 있다는 겁니다.

게브레예수스 총장은 일부 나라가 많은 확진 사례를 보고하고 있지만, 115개 나라는 아직 어떤 사례도 보고하지 않았다고 밝혔습니다.

게브레예수스 총장은 신종 코로나바이러스가 아직 팬데믹, 즉 세계적 대유행에는 미치지 않은 것으로 파악하고 있다고 말했습니다.

VOA 뉴스 김영권입니다.